Los supermercados de Castilla y León revelan la verdad sobre la subida de precios en Navidad

La campaña de Navidad en los supermercados de Castilla y León sigue los patrones de consumo de años anteriores. A pesar de que muchas compras se anticipan, la afluencia a los establecimientos se intensifica en los últimos momentos, una tendencia marcada por la búsqueda de productos frescos. Según Isabel del Amo, directora de la Asociación de Supermercados de Castilla y León (ASUCYL), los supermercados llevan preparando la campaña desde principios de otoño para gestionar la logística y el cambio en los lineales, aunque la tensión por tener todo a punto para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad es inevitable en los días clave.

La verdad sobre los precios

Frente a la percepción de una subida generalizada, Del Amo matiza las cifras. Aunque se habla de un encarecimiento del 5% en la cesta de la compra, la directora de ASUCYL cree que la cantidad es inferior.

Explica que ciertos productos tensionan los precios al alza, como los huevos, afectados por la gripe aviar; el cacao y el café, por la especulación y las bajas producciones; o la carne de vacuno. "Sin embargo, otros productos prácticamente se están manteniendo casi invariables, incluso algunos productos están bajando", aclara.

De hecho, hasta noviembre, las ventas de sus empresas se han incrementado un 3%, un dato ligeramente superior a la inflación de los alimentos.

La media sale alta, pero es que estos productos tienen unas subidas de precios muy importantes" Isabel del Amo Directora de ASUCYL

Los productos estrella de la Navidad

Los productos más demandados en estas fechas se mantienen prácticamente invariables. En las mesas de Castilla y León no faltan los pescados, mariscos, carnes premium y embutidos. En el apartado de dulces, conviven los productos típicos españoles, como turrones, mazapanes o mantecados, con otros internacionales ya plenamente incorporados a las costumbres, como los panetones. Además, los platos preparados y las soluciones de "listo para llevar" ganan cada vez más adeptos entre quienes prefieren no cocinar.

La demanda durante todo el año se ha mantenido muy estable en comparación con el ejercicio anterior. Para la campaña de Navidad, se espera que el incremento en las ventas sea de un 25% o 30% con respecto a otros meses del año. Desde ASUCYL se insiste en el mensaje de confianza para los clientes: "que tenga la garantía y la confianza de que en nuestros establecimientos trabajamos la calidad, sobre todo, y en estas fechas desde luego está garantizado".