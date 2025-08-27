¿Cuáles son las rutas y cómo funcionará la tarjeta del transporte gratuito en Castilla y León?

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha explicado en Herrera en COPE cómo se irá implantando la tarjeta, también en formato digital

2.610 ruta de autobús serán gratis para los empadronados en Castilla y León a partir del 30 de septiembre para quienes tengan la tarjeta de transporte Buscyl. Ya han registrado más de 190.000 solicitudes. Rutas como Zamora – Miranda de Ebro, Husillos – Palencia o Alcubilla del Marqués - El Burgo de Osma. Se irá implantando en tres plazos. El primero empezará el próximo lunes 1 de septiembre, seguirá el 15 y terminará el 30 de septiembre. Puedes consultar aquí todas las rutas.

“La idea que tenemos es que el 30 de septiembre se puede utilizar Buscyl digital en toda la Comunidad Autónoma no solamente en la provincia donde uno reside o donde habitualmente utiliza el autobús, sino en cualquier provincia de Castilla y León en los autobuses y en las rutas que gestiona la Junta de Castilla y León”, explicaba en Herrera en COPE, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Sanz Merino ha recordado que la tarjeta Buscyl no tiene limite de viajes, ni de horarios.

Versatilidad, eficacia, rapidez y agilidad que permitía el código QR" José Luis Sanz Merino El consejero de Movilidad y Transformación Digital

Adelanto de los plazos

Comenzó a implantarse en julio para los menores de 15 años, con el objetivo de que al finalizar el mes de octubre todo el transporte autonómico sea gratuito. Sin embargo, los plazos se han adelantado, tras la puesta en marcha de la tarjeta en formato digital.

🚍@jcyl adelanta la implantación de la gratuidad del transporte público autonómico con la tarjeta digital #BUSCyL



📆Del 1 al 30 de septiembre

🛣️Más de 2.600 rutas

🪪Desde hoy, la tarjeta digital llegará al correo electrónicohttps://t.co/HNVefA3k8P pic.twitter.com/JNyNZCm9Qy — Junta de Castilla y León (@jcyl) August 26, 2025

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha contado en COPE que han apostado por una solución más digital.

“La versatilidad, eficacia, rapidez y agilidad que permitía el código QR hemos decidido aparcar, por así decirlo, la tarjeta física que era un poco el soporte tipo y optar por soluciones de carácter digital. El citado Código QR y con enseñarle en el terminal que tiene el propio autobús tendrá franqueado el paso y por lo tanto con comodidad rapidez podrá acceder”, explicaba en COPE Sanz Merino.

¿Cómo solicitar la tarjeta Buscyl?

Todos los ciudadanos empadronados en Castilla y León que hayan solicitado la tarjeta de Buscyl van a comenzar a recibir sus tarjetas digitales, que les darán acceso de manera gratuita al transporte autonómico a partir del 1 de septiembre.

La tarjeta Buscyl se puede seguir solicitando en la página web o en las oficinas de la Junta.

Y los usuarios habituales de los bonos metropolitanos también pueden estar tranquilos, y es que desde la Consejería de Movilidad y Transformación digital han asegurado que los bonos mantendrán su vigencia hasta que el sistema Buscyl se haya integrado por completo.