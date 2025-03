Las plataformas por la sanidad pública de Castilla y León unen su voz en una gran manifestación: “No nos llegan ni especialistas”

“Sanidad, sanidad. Sanidad, te quiero. Pública y de calidad”. Ha sido unos de los cánticos que se han podido escuchar este sábado en Valladolid. Una marea de plataformas por la sanidad pública se han movilizado para pedir más especialidades y mejor dotaciones para atender a la población, especialmente en el medio rural. Teresa López ha llegado de Arenas de San Pedro, Ávila. Solicitan más especialistas y un hospital de referencia en el territorio para atender a las 30.000 cartillas del Valle del Tiétar. “Está totalmente justificado”.

En la misma provincia, pero en Arévalo, la plataforma denuncia la situación en la que ha quedado el centro de especialidades de la localidad abulense, agudizado desde la pandemia. “La Atención Primaria ha sufrido un deterioro, no se han repuesto plazas de médicos y en los consultorios de pueblos pequeños no hay cobertura. No hay medios de transporte ni UVIS móviles”, comenta López, quien señala que hay “más lista de espera que en el Hospital de Ávila".

Béjar y El Bierzo claman por más especialistas

Entre las plataformas convocadas, la de El Bierzo, de reciente creación, que ha aprovechado para pedir mejoras en el Hospital. “De seis especialidades no hay ninguno en plantilla”, denuncia Tito Gago, portavoz de la plataforma Oncobierzo. Unos 20 oncólogos llegan del resto de unidades de la comunidad para atender en El Bierzo, pero eso no resuelve el problema de los pacientes.

Una llamada a dotar de más servicios y profesionales a la sanidad en el medio rural. Es la petición de muchas de las plataformas que se han dado cita este sábado en Valladolid, pero también de alcaldes como el de Toreno en León, Vicente Mirón, quien reconoce no tener problemas en atención primaria, no así si se habla de las especialidades. “Sabemos las carencias del Hospital del Bierzo, si no conseguimos que sea un hospital de verdad, no conseguiremos que la gente venga. Si el servicio sanitario no es bueno, nadie se va a quedar”, reflexiona.

En el caso del Hospital de Béjar, en Salamanca, “el hospital pobre del de Salamanca”, aseguran que “no llegan ni los especialistas”. Hay especialidades cuyo servicio se ha reducido a uno a la semana y el quirófano está infrautilizado. Por ejemplo, para una intervención de cataratas, hay que desplazarse hasta el Hospital de Salamanca.

Desde Valladolid, Maria José San Miguel explica que llevan más de una década pidiendo un centro de salud para la localidad de Laguna de Duero y de momento, sólo tienen la promesa de ampliar el existente. Comenta que hay una media de 20 días desde que se pide cita y en el caso de la especialidad de fisioterapeuta, la demora es de un año. “Estamos hartos, Laguna debería tener camas hospitalarias”.

Sindicatos y PSOE por la sanidad pública

Los sindicatos UGT y CCOO han salido este sábado en Valladolid junto a las plataformas sanitarias y han abogado por aportar más presupuesto, un gran acuerdo político y social y más participación ciudadana. “Hay carencias, hay problemas que hay que resolverlos con diálogo escuchando y realmente apostando por la sanidad pública”, ha señalado el líder de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo.

“Si hay deterioro de la sanidad pública, hay negocio importante en la sanidad privada, por lo tanto, cuanto peor vaya una, mejor va a otra. Y ese es el riesgo que nosotros estamos viendo”, ha advertido el líder autonómico de CCOO, Vicente Andrés.

Por su parte, la socialista Nuria Rubio ha acusado al PP de “desmantelar” la sanidad pública, que en su etapa al frente de la comunidad ha perdido 337 profesionales, lo que “no se puede sostener”. Al tiempo conmina al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez a escuchar: “venimos hoy de cada rincón de cada territorio de Castilla y de León a pedir y exigir lo que es nuestro, una sanidad pública de calidad”.

La inversión en Sanidad

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha aprovechado hoy para destacar que el presupuesto de la Sanidad de Castilla y León ha aumentado en 1.200 millones en los últimos cuatro años, al tiempo que ha recordado que la Atención Primaria de la comunidad es la mejor valorada de España y la segunda con menor lista de espera. Señala que de los casi 15.000 millones de euros del presupuesto de Castilla y León, 5.000 van directos a la sanidad.