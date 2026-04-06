Nurys, la voz de las trabajadoras del hogar que cuidan de nuestros mayores las 24 horas

El testimonio de Nurys, una dominicana en Valladolid que ha dedicado casi media vida a trabajar en el hogar

Cuidan de los mayores, se ocupan de la casa y los acompañan día y noche. Son las trabajadoras del hogar, un colectivo feminizado y migrante que en Castilla y León suma unas 14.000 personas, de las cuales casi el 97% son mujeres y el 60% proceden de otros países. Nurys, una mujer dominicana de 62 años residente en Valladolid desde hace 23, pone voz a la realidad de este sector a menudo invisible.

Una vida como interna

Desde que llegó a España en 2003, Nurys ha trabajado como empleada de hogar interna, cuidando a personas mayores. Aunque se considera afortunada por haber tenido contrato desde el principio, "he tenido que ir por unos cuantos ya", explica, debido a que las personas a las que atiende suelen tener una edad avanzada. Su labor, como la de muchas otras, implica una dedicación de 24 horas al día: "Hay que estar, pues eso, pues muy atento con ellos, cuidándolos y estar todo ese tiempo, claro".

Un trabajo arduo y sacrificado

Que prácticamente reconozcan ese trabajo que nosotros hacemos con nuestros abuelitos" Nurys Trabajadora del hogar

Nurys describe su profesión como "un trabajo arduo y muy sacrificado" que requiere "mucho compromiso, responsabilidad, atención y dedicación". Por ello, reclama un mayor reconocimiento para el sector: "Que se nos valore, claro, y que prácticamente reconozcan ese trabajo que nosotros hacemos con nuestros abuelitos, que muchas veces, pues, no somos valorados". El esfuerzo incluye desvelos por la noche y lidiar con situaciones complejas derivadas de las enfermedades de los mayores.

Aunque ella se siente "muy contenta por el trato que he recibido" por parte de la mayoría de sus empleadores, es consciente de la precariedad que sufren muchas compañeras. Relata casos de trabajadoras sin documentación a las que "no les regularizan, no les pagan lo que en verdad se merecen por su trabajo". Incluso ha conocido situaciones de "un trato un poco vejestorio, inhumano", si bien subraya que también hay "muchos empleadores, familias que son muy buenas personas".

El consejo: regularizarse

Lucho por eso, para que puedan recibir un salario digno" Nurys Trabajadora del hogar

Ante esta realidad, Nurys lanza un mensaje a quienes trabajan sin contrato por miedo o desconocimiento. Les anima a "buscar ayuda para que las puedan regularizar" y así tener "un contrato, una vida, pues, digna". Su lucha se extiende a las condiciones salariales de todo el colectivo, ya que a veces lo que se paga es "precario". "Lucho por eso, para que puedan recibir un salario digno, tanto por ellos como por su familia", concluye.