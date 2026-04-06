Juan Carlos Jurado celebra una Semana Santa "pletórica" y de récord en Cádiz

La Semana Santa de Cádiz de 2026 ha concluido con un balance extraordinariamente positivo. El presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, ha calificado la semana como pletórica de luminosidad y ha celebrado que todas las cofradías pudieran realizar su estación de penitencia con normalidad, gracias a un tiempo magnífico.

Hemos tenido una Semana Santa pletórica de luminosidad" Juan Carlos Jurado

Un crecimiento histórico

Jurado ha destacado el incremento en el número de hermanos que han participado en los desfiles, así como los momentos históricos vividos. Entre ellos, la salida del Cristo de Humillación el Sábado de Pasión, elevando a tres las hermandades que procesionan en las vísperas, un hecho impensable hace unos años. Este año también ha sido testigo de hitos como la vuelta del Caído a su recorrido por el parque después de 18 años y momentos emotivos en el Oratorio de San Felipe Neri. "Hemos tenido una Semana Santa pletórica de luminosidad, en lo climatológico y en las hermandades, que han realizado toda su estación de penitencia", ha afirmado Jurado.

Récord de público y nuevos retos

Uno de los aspectos más notables ha sido la masiva afluencia de público en las calles todos los días. Jurado ha señalado la presencia de muchos visitantes de fuera de Cádiz, interpretándolo como una señal de que la Semana Santa de Cádiz se está poniendo en valor y de que "algo se estará haciendo bien por parte del ayuntamiento y de las hermandades".

Este éxito de asistencia abre la puerta a futuros cambios, como estudiar modificaciones parciales de la carrera oficial para aumentar el número de palcos. El presidente del Consejo ha mencionado la intención de seguir engrandeciendo la plaza de San Juan de Dios, que ya ha mejorado con las nuevas instalaciones.

No obstante, la semana tuvo un momento negativo con la pelea entre cargadores de la hermandad de las Siete Palabras el Viernes Santo, un suceso que Jurado ha calificado como lamentable y un lunar negro que hay que olvidar. Aseguró que la hermandad tomará cartas en el asunto pero insistió en que el incidente no debe poner en entredicho la grandeza de la Semana Santa.

En el plano institucional, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también mostró su respaldo durante su visita el Martes Santo. Moreno ratificó el apoyo de la Junta para que la Semana Santa de Cádiz sea declarada de Interés Turístico Internacional, un impulso que, según Jurado, supone un alivio y una alegría.

En el plano interno, Jurado ha agradecido el esfuerzo de las hermandades por mejorar sus cortejos y su patrimonio, destacando los numerosos estrenos de este año. Además, ha puesto en valor la faceta solidaria, revelando que las cofradías han aportado un total de 454.690 euros a caridad.

De cara al futuro, el presidente del Consejo ha señalado dos proyectos clave. La prioridad es encontrar una nueva sede para el Consejo, más amplia que la actual, mientras que la idea de un museo cofrade es un proyecto que hay que madurarlo más a medio plazo.

La actividad no se detiene, ya que el Consejo ya se ha puesto en modo gloria, preparando los actos y el pregón de las hermandades de gloria que marcan el calendario cofrade tras la Semana Santa.