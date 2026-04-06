La Semana Santa de Palencia deja un sabor agridulce: procesiones de récord, pero hoteles sin llegar al lleno

Balance de la ocupación hotelera y datos de turistas en Palencia durante la Semana Santa

El sector hotelero de Palencia hace un balance con sabor agridulce de la Semana Santa de 2026. Aunque se esperaba que el buen tiempo impulsara la ocupación hasta cifras cercanas al 95%, la realidad ha sido diferente, especialmente durante el fin de semana. Esta situación ha generado una valoración “normal” entre los empresarios, que contaban con mejores resultados.

Javier Pastor, director del Hotel Rey Sancho, ha detallado las cifras. Según explica, el Jueves y Viernes Santo “ha ido bastante bien, cerca del 90 o 95 por 100 de ocupación”.

Sin embargo, el optimismo se desvaneció el resto de los días. “El sábado se nos cayó un poquito la ocupación, hasta un 80 por 100 aproximadamente, y el domingo es el que ha aflojado. No hemos llegado al 60%”, lamenta Pastor.

COPE Hotel Rey Sancho, en Palencia

La valoración es una valoración normal, no ha sido una gran Semana Santa". Javier Pastor Director del Hotel Rey Sancho

El director del hotel no tiene una causa clara para este descenso, pero apunta a varias hipótesis. Una de ellas es que los turistas han acortado sus estancias. “Muy poca gente ha pernoctado las 3 noches de la Semana Santa y mucho menos 4 noches”, señala. Además, considera que la situación económica general ha podido influir, llevando a los visitantes a optar por “viajes de 2 días y volver a sus lugares de origen” para controlar el gasto.

Agencia ICAL La procesión de la Soledad de la Virgen de la Semana Santa de Palencia

Afluencia récord en los recursos turísticos

En contraste con la visión hotelera, los datos de la Diputación Provincial reflejan una notable afluencia de visitantes en los principales atractivos turísticos. El diputado de turismo, Francisco Pérez, ha destacado que “La Villa Romana de la Olmeda vuelve a situarse como el gran referente, con más de 3.100 visitantes”. También ha subrayado la “excelente respuesta” en recursos como los barcos turísticos del Canal de Castilla, con cerca de 900 pasajeros, el museo Campos del Renacimiento o el Castillo de los Sarmiento.

COPE Canal de Castilla en Barco

Según los datos de la diputación, los principales lugares de origen de los turistas han sido Madrid y la cornisa cantábrica, “especialmente País Vasco y Cantabria, lo que confirma que Palencia, pues, sigue posicionándose en mercados clave”, afirma Pérez. El diputado también resalta que la alta ocupación en otros alojamientos, la actividad en la hostelería y la presencia de muchas autocaravanas “evidencian el impacto positivo del turismo en nuestra economía local”.

COPE Villa Romana La Olmeda, en Palencia

Satisfacción en el Ayuntamiento y las cofradías

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la Semana Santa en la ciudad. Ha afirmado que “el tiempo es un plus y un valor añadido a cualquier acontecimiento, y así se ha visto en las calles y en la hostelería”. Para la alcaldesa, “Palencia ha revivido su fiesta de interés turístico internacional de una manera espectacular”, conjugando los desfiles procesionales con otros actos emotivos.

Brágimo La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, hizo hoy un balance “muy positivo” de la Semana Santa Palentina 2026, en la que destacó la meteorología favorable y la implicación de las cofradías y de la ciudadanía

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia, Ricardo Fernández, ha calificado la semana con un “grado de satisfacción muy alto”. El buen tiempo ha sido un factor clave, ya que, “por primera vez desde hace mucho tiempo, hemos podido sacar todas las procesiones a la calle, y no hemos tenido que estar estresados mirando si llovía o no llovía”.

Brágimo La joven cofrade del Santo Sepulcro, Andrea Herrero Arconada se prepara antes de una de las procesiones de la Semana Santa de Palencia

Esto indica, desde luego, claramente, que las cosas van bien, que hay un relevo generacional" Ricardo Fernández Presidente de la Hermandad de Cofradías de Palencia

Fernández ha querido agradecer la alta participación del público y también de los propios cofrades, destacando una “excelente participación de niños y de gente joven”. Este hecho, según el presidente, es un claro indicador positivo. “Esto indica, desde luego, claramente, que las cosas van bien, que hay un relevo generacional y que hay un aumento de esta piedad popular manifestada en la Semana Santa de Palencia”, concluye, con una valoración “más que positiva”.