El sindicato de Policía Nacional en Extremadura alerta de la falta de efectivos durante la Semana Santa en Badajoz

La Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado a través de sus redes sociales sobre la situación de la seguridad ciudadana que se ha vivido en Badajoz durante la Semana Santa. Según denuncia el Comité Regional de Extremadura, la capital pacense se ha quedado en determinados momentos sin patrullas policiales en la calle, lo que consideran una situación “crítica” para la seguridad de los ciudadanos.

Esta circunstancia se produce en un contexto especialmente sensible, al coincidir con la celebración de la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y que atrae a miles de personas a la ciudad. Además, esta reducción de efectivos se suma a un incremento de los delitos, lo que, a juicio del sindicato, agrava la sensación de inseguridad entre la ciudadanía.

Es inadmisible

El sindicato policial subraya que, aunque es un problema que "viene ocurriendo mucho tiempo", se ha puesto de manifiesto en estas fechas. "La reducción de efectivos en la calle afecta la capacidad preventiva, pero es fundamental anticiparse y reforzar todos estos servicios", señalan, insistiendo en que es algo que no se puede permitir en festivos.

No puede estar una ciudad de Badajoz prácticamente sin presencia policial por estos motivos" RAÚL GARCÍA CEP

Por ello, reclaman que es necesario que se refuercen los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional en Badajoz, especialmente en fechas de gran afluencia, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos.