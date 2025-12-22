La suerte regresa a Juan Bravo: Segovia celebra un cuarto premio en una administración histórica

Irene Herrero de la Administración de Lotería número 2 sobre el cuarto premio

El 22 de diciembre de hace 25 años, en un día como hoy, lluvioso, con amenaza de nieve... la Administración de Lotería número 2 de Segovia, en pleno centro de la ciudad, en el corazón de la calle Juan Bravo, se repartía el Premio Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad.

No ha sido “El Gordo” pero ha sido un cuarto, el 78.477. Un cuarto que en Segovia se ha repartido en esta Administración de Lotería con una serie, 10 décimos, a 20 mil euros cada uno.

Los micrófonos de COPE Segovia hemos querido celebrar con ellos, porque repartir es como han señalado desde esta administración segoviana “una alegría y una gran recompensa”.

María Rodríguez Irene Herrero de la Administración de Lotería número 2 sobre el cuarto premio

Irene Herrera es trabajadora en la Administración Número 2. Allí nos ha recibido emocionada y nos ha contado que ella ya repartió “El Gordo” hace 25 años, pero todos los premios importan lo mismo.

¿Y quién ha sido el afortunado o afortunada de este cuarto premio? Pues aún se desconoce. Al ser una serie, es decir, 10 boletos "se suelen vender por ventanilla", como ha destacado Irene, por lo que es complicado encontrar al dueño.

Por su parte, "El Gordo" ha salido a las 10:45 de la mañana con el número 79.432.