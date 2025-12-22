La Lotería de Navidad reparte una lluvia de alegría entre las empleadas de una tienda de ropa en Salamanca

Los micrófonos de COPE Salamanca se acercan a la tienda de Bimba y Lola en la calle Toro de Salamanca.

La suerte del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ha sonreído a Salamanca este viernes con el segundo premio, el número 70048. La noticia ha desatado la alegría y la emoción entre las trabajadoras de la tienda de Bimba y Lola de la calle Toro y del córner de El Corte Inglés, quienes han resultado agraciadas con un premio dotado con 125.000 euros al décimo.

Una celebración inesperada

Los micrófonos de COPE Salamanca se han trasladado hasta la tienda, donde el ambiente era de pura euforia. Algunas empleadas, que ni siquiera trabajaban hoy, han acudido para festejarlo: "Hemos venido directas a celebrarlo con las compañeras".

Para muchas, es la primera vez que la fortuna les sonríe en un sorteo. "Nunca, nunca, ni el reintegro", ha confesado una de ellas. La incredulidad era la tónica general: "Nunca piensas que te vaya a tocar y, madre mía, llega el día. Increíble".

La suerte llega a través de la empresa

El número de la suerte ha sido repartido a través de participaciones de la propia empresa, Bimba y Lola. Solo en la tienda de la calle Toro, el premio ha recaído en las seis empleadas del establecimiento, además de en el personal del córner de El Corte Inglés.

Con el champán ya descorchado, las afortunadas tienen claro que la jornada será inolvidable. Aunque aún no han pensado en qué invertirán el dinero, sí saben que lo celebrarán juntas: "Seguiremos con la celebración durante todo el día".