"Estamos en ello, están tirando petardos": la emoción en Laguna de Duero (Valladolid) tras tocar un quinto premio

Administración La Rana de Oro en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

La suerte ha llegado a Laguna de Duero (Valladolid) con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La administración ha vendido ocho décimos del número agraciado, desatando la euforia entre los responsables. Lidia, la lotera, ha expresado su alegría: "Con mucha ilusión, mucha emoción y con muchas ganas".

La Administración de Loterías número uno de Laguna de Duero vendió ocho décimos del 60649, segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, agraciado con 60.000 euros a la serie. En conjunto, este establecimiento ha repartido repartido 48.000 euros

Una celebración en directo

La celebración no se ha hecho esperar. "Estamos en ello", ha explicado Lidia, mientras de fondo se escuchaba el ambiente festivo en la calle. "Están tirando petardos en la calle y todo, o sea, no nos ha dado tiempo, tampoco a mucho", ha añadido, describiendo el "mucho jaleo" que se ha formado a las puertas del establecimiento.

En busca de los afortunados

Por el momento, no se conoce la identidad de los ganadores. Al tratarse de décimos "vendidos por ventanilla", es difícil rastrear a los afortunados. "De momento no" se sabe quiénes son, ha confirmado la lotera, ya que ha sido "lotería que ha ido a ventanilla, por ventanilla".

peñafiel un tercero

En Peñafiel, un punto de venta mixto, bar-administración, ha repartido un tercer premio de 50.000 euros al décimo. El número, 90.693, ha sido vendido por máquina, y por el momento, se desconoce la identidad de la persona agraciada. En este caso, el establecimiento se enteró del premio a través de los medios de comunicación.

LA RANA DE ORO DE NUEVO TOCADA POR LA SUERTE

La Rana de Oro

Un año más la administración de lotería La Rana de Oro en el Centro Comercial Río Shopping de Valladolid, ha sido de nuevo tocada por la fortuna repartiendo décimos del tercer, cuarto y quinto premio