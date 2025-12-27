La San Silvestre de León bate récords con una constelación de estrellas del atletismo

La San Silvestre Ciudad de León 2025 ha batido todos sus récords de participación al agotar las inscripciones. En total, más de 8.200 participantes se darán cita, con 2.300 corredores en la prueba competitiva de 7 km y más de 5.800 en la carrera popular de 2,5 km. La prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León, la Delegación Leonesa de Atletismo y el club Sprint Atletismo León.

Una participación de lujo

La prueba femenina contará con un cartel de máximo prestigio. La leonesa Marta García, ganadora de la edición de 2024, regresa para defender su título tras ser séptima en la final de 5.000 metros del Mundial de Tokio. Junto a ella estarán Idaira Prieto, subcampeona el año pasado y mejor española en el reciente Europeo de Cross, y Esther Guerrero, campeona de España de 1.500 metros. Además, la leonesa Blanca Fernández se despedirá del atletismo profesional corriendo por última vez en casa.

En la categoría masculina, la competición también reunirá a grandes figuras del atletismo español. Destacan nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros, e Ibrahim Chakir, campeón de España de maratón en 2024. También competirá Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000m obstáculos, junto a los leoneses Jorge Blanco, plata por equipos en el Europeo de Ruta 2025, y Roberto Alaiz.

Presentación, horarios y recorrido

Como antesala de la carrera, este sábado 27 de diciembre a las 19:00 horas, se celebrará una presentación oficial de los corredores de élite. El acto tendrá lugar en el Palacio del Conde Luna y estará abierto al público para que los aficionados puedan conocer de cerca a los atletas.

La jornada del domingo 28 de diciembre comenzará a las 17:00 horas con la Peque San Silvestre, seguida de la carrera popular a las 17:15 y la prueba de 7 km a las 17:45, todas con salida en la calle Ramón y Cajal. Los recorridos de 2,5 y 7 km llevarán a los corredores por el centro de la ciudad hasta la línea de meta, situada en el aparcamiento del Palacio Municipal de los Deportes Urbano González.

La Policía Local de León ha informado de que los cortes y desvíos de tráfico comenzarán a partir de las 16:30 horas. La calle Ramón y Cajal, punto de salida, permanecerá cerrada desde las 13:00 horas para garantizar la seguridad del evento.

Dorsales y fiesta final

Los participantes podrán recoger sus dorsales en la 6ª planta de El Corte Inglés de León. El horario de recogida será el sábado 27 de 11:00 a 19:30 horas y el domingo 28 de 11:00 a 14:00 horas.

Tras cruzar la meta, la celebración continuará en el interior del Palacio de los Deportes con una fiesta final y la entrega de trofeos. El grupo La Poptelera será el encargado de poner la música en directo desde las 17:45 horas, y además se realizará un sorteo de regalos entre los asistentes.