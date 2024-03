Rut Marcos: "El talento en la música es necesario. Hay cualidades que no se pueden comprar"

Enmarcado en el mes de la mujer, hoy en Mediodía en COPE León, dentro del espacio "Entre Nosotras", tenemos el placer de charlar con Rut Marcos, cantante, compositora, vocal coach de La Voz y directora del grupo Lion´s Black Roars.

El próximo sábado 16 de marzo, a las 19 h. en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, Rut ofrece un concierto titulado "De la lírica al Sprock" junto a Raquel Sutil, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

En este concierto Rut hará un repaso de sus influencias musicales en un "viaje" con tres paradas: música clásica (Mozart, Bellini, Puccini, música española...hasta el siglo XX), Sprock (mezcla de tres estilos, soul, pop y rock patentado por la cantante Anastasia de la que Rut se declara fiel admiradora), con temas muy conocidos y hits de Aretha Franklin, Janis Joplin, Tina Turner, Aerosmith, Led Zeppelin... y una tercera parte con temas compuestos por ella misma, con sorpresas incluidas.

Rut se define a sí misma como una cantante polifacética, de voz versátil y mente abierta, que se atreve a explorar distintos estilos, aunque se le resista el flamenco para el que, de momento, no se considera preparada.

Rudy Black

El apodo que utiliza como artista surge de un "bautismo" de los Solomones Brothers con los que colaboraba como corista. Rut rememora el concierto en Salamanca donde la presentaron así, y afirma que desde entonces adoptó ese apodo.

Rut canta desde los 4 años, cuando ganó un concurso de canto local. La música forma parte de su vida desde pequeña, ya que en su padre, Jesús Marcos, era batería y se dedicaba a orquestas de "Bodas, Bautizo y Comuniones" y su madre, Fabiola Andrés, también cantaba mucho. "La música en mi casa era como una religión" añade.

Talento

Si hay algo imprescindible para dedicarse a la música, es el talento. "Hay cosas que no se pueden comprar. Un timbre vocal que sea adecuado, característico, personal... Unas cualidades musicales como sentido del rítmo, el oído, la musicalidad, tener una sensibilidad especial para el arte, pero claro, eso sin un trabajo y una disciplina, tiene un recorrido muy corto".

Rut imparte clases de canto moderno en la Escuela Municipal de Música de León, dirige espectáculos de teatro musical y es directora del coro de sprock "Lion´s Black Roars" desde 2018. El grupo es "como una familia", que interpreta grandes temas de la historia de la música. Ahora están grabando un disco en Music Center, que espera esté listo en verano, donde todos los solistas brillan con luz propia. Lion´s Black Roars está compuesto en la actualidad por 30 miembros, todos de León.

"Compartimos, no competimos, y eso es una cosa muy importante y muy difícil de conseguir en el mundo de la música y en el mundo de los cantantes en particular, porque los divismos y las historias, yo eso no lo quiero a mi lado", apunta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Como vocal coach, Rut ha participado en programas como Factor X, La Voz España, La Voz Senior y la Voz Kids, y ahora se encuentra desarrollando su labor en Covert Night de TVE, experiencias todas ellas muy intensas pero gratificantes.