La residencia Virgen del Camino abre un Centro de Día

El Ayuntamiento de León abre las inscripciones para el nuevo servicio de Centro de Día en la Residencia Municipal Virgen del Camino. El servicio abrirá sus puertas el día 1 de diciembre con 15 plazas. Las plazas están destinadas a personas autónomas, mayores de 60 años. El centro tendrá dos modalidades: jornada completa de 7 horas o jornada parcial de tres horas.

El Ayuntamiento de León abre hoy el plazo de solicitudes para el nuevo servicio de centro de día externo en la residencia municipal de personas mayores Virgen del Camino, con la oferta pera personas autónomas en estancias de 7 o de 3 horas diarias, de lunes a viernes.

El centro, que abrirá sus puertas el día 1 de diciembre en la residencia municipal, ofrece inicialmente quince plazas de atención integral durante el día a personas mayores, autónomas, con el fin de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal mientras permanecen en su entorno y ambiente familiar. El objetivo es favorecer unas condiciones de vida dignas entre las personas mayores, facilitando la continuidad en sus modos de vida y el logro de un mayor nivel de autonomía que les permita su permanencia en su domicilio y su entorno, explica la concejala de Mayores, Lourdes González.

Para acceder a una de las plazas será necesario cumplir una serie de requisitos: tener cumplidos los 60 años, ser persona autónoma, estar empadronado y ser residente en el municipio de León, a fecha de presentación de la solicitud, no padecer enfermedad que precise atención imprescindible y continuada en centro hospitalario, no padecer ninguna enfermedad infecto-contagiosa y no haber sido objeto de privación de sus derechos de usuario/a en otros centros como consecuencia de resolución firme en expediente sancionador.

Las inscripciones se valorarán por lo equipos técnicos de la residencias y los CEAS de acuerdo a un baremo establecido por el que se tienen en cuenta la situación sanitaria, social, residencial y económica del solicitante.

Desde hoy, las solicitudes estarán a disposición de las personas interesadas en el Servicio de Información del Ayuntamiento de León, en el edificio de la avenida Ordoño II Nº 10, en la Sede Electrónica Municipal y en los CEAS del Ayuntamiento de León. Para más información y detalles, se puede contactar con el Trabajador Social de la Residencia en el número de teléfono 648401375 o a través del correo electrónico diego.hierro@aytoleon.es.

En estos canales informarán asimismo de las tarifas a aplicar, que serán individuales teniendo en cuenta los ingresos y bienes del solicitante pero que, destaca la concejala de Mayores, “son asumibles para toda la ciudadanía ya que se trata de un servicio público asistencial”.

Los modelos asistenciales contemplan las estancias de jornada completa: el usuario permanece en el centro, con carácter general, siete horas, en horario de 10:30 a 17:30 de lunes a viernes, o jornada parcial: de 10:30 a 13:30 o de 14:00 a 17:30. En el primer caso incluye comida y merienda.

El centro de día intentará cumplir con los fines de su creación, mejorar o mantener el nivel de salud de los usuarios a través del control y seguimiento de su enfermedad y deterioro; ofrecer un marco adecuado donde pueda desarrollar relaciones y actividades, servir de soporte a las familias de la que formen parte personas mayores, favoreciendo la compatibilidad de la vida laboral de sus familiares y convivientes, a fin de evitar o, en su caso, retrasar, el ingreso residencial, impulsar la integración de los/las usuarios/as en la comunidad.

Teniendo en cuenta la situación personal de los beneficiarios en el momento del ingreso, el Equipo Técnico elaborará una programación relativa a la atención que deberá recibir cada usuario con un programa que incluirá un Plan Terapéutico Individual.