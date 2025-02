Las razones por las que el alcalde de León pide la autonomía de la provincia: "Jamás estuvimos de acuerdo"

La autonomía de León vuelve a ser el tema central de distintos debates o polémicas, como la protagonizada por el alcalde de León, Jose Antonio Diez en el programa de Antena 3 Espejo Público, donde participó en un debate junto al director de la Razón, Francisco Marhuenda.

La pregunta inicial formulada por Susanna Griso, directora y presentadora del programa televisivo, sobre si León puede independizarse o es una utopía, arrancaba una primera matización de Diez, que apuntaba que "lo primero que hay que hacer es utilizar bien las palabras" y no hablar de independencia, sino del "derecho constitucional de autogobierno" para lograr un "fortalecimiento del territorio y buscar la igualdad entre los españoles", ya que la autonomía leonesa nada tiene que ver con el procés catalán, refiriéndose a las semejanzas que Ester Muñoz, presidenta provincial del PP quiere establecer entre Cataluña y León.

En su intervención, Francisco Marhuenda señaló que históricamente León solo fue independiente 180 años y apuntó que "el rey de Asturias, cuando muere, deja su reino en tres de sus hijos. Y luego tiene León una independencia en tres periodos" y tras el matrimonio de los Reyes Católicos, se crea la Corona de Castilla y León. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se constituye la Región de León "con el plan de Javier de Burgos", pero en la actualidad León simplemente sufre "los típicos problemas territoriales que se producen en todos los países del mundo, entre unos territorios y otros".

León, el reino medieval más importante de europa

Jose Antonio Diez no pasó por alto los errores históricos de Marhuenda y los fue corrigiendo uno por uno, invitándole a visitar León para charlar tranquilamente, y subrayó que "el reino de León jamás fue el reino de Castilla. Siempre fueron reinos independientes. Es tan así que hasta mediados del siglo XIV León celebraba sus cortes y Castilla celebraba las suyas".

El alcalde puso de relieve que León fue el reino medieval más importante de Europa, "Las conquistas fueron realizadas por el Reino de León, la cuna del parlamentarismo está en León. Los fueros, que es la base esencial de muchos de los derechos y constituciones, no solo en España, sino en Europa, son de León. ¿Cómo puede decir alguien que León no tenía ningún papel? Era Castilla la que no tenía ningún papel" defendió.

Sobre si los leoneses quieren su propia autonomía, Diez remarcó que: "Los leoneses nunca jamás estuvimos de acuerdo con que León formara parte de Castilla. Porque, evidentemente, como territorio histórico que somos, no tenía ningún sentido que se nos integrara en Castilla y León. Los leoneses no lo quisimos, pero se nos impuso porque fue un momento en que se esgrimió en aquel momento de un interés nacional para intentar compensar los nacionalismos catalanes, vascos y algún otro que pudiera surgir. Y cuando algo se hace de una manera donde, primero, no es natural por identidad".

En su intervención señaló que "a ningún leonés le escuchará usted decir nunca que es castellano y leonés, pero a ningún soriano le escuchara decir nunca que es castellano y leonés. Unos somos leoneses y otros somos castellanos. No hay identidad ninguna y, por tanto, estos 40 años lo que han supuesto es una comunidad totalmente fallida, sin ningún tipo de vertebración, centralizada en un exceso".

Por último, Jose Antonio Diez afirmó que el artículo 144 de la constitución "permite por cuestiones de interés general que están perfectamente expresadas crear la comunidad autónoma de León".