Protégete del sol, el gran enemigo de nuestra piel

La piel, es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y cuidar de ella es un hábito que debemos cumplir durante todo el año. Nuestra piel tiene memoria y si no la protegemos como es debido, todos los daños que se experimentan debido a la exposición solar, acabarán pasando factura.

Marta Alonso, miembro del departamento técnico de Drasanvi, explica en Mediodía en COPE León que aunque el sol es un elemento indispensable en nuestra vida y un gran aporte de Vitamina D, debemos tener en cuenta que la exposición prolongada a él y sin protección llega a dañar gravemente nuestra piel.

Hablamos de problemas como quemaduras en la piel, envejecimiento prematuro, alergias e incluso problemas mucho más graves como cáncer. Hay que destacar, que no sólo debemos proteger la piel en verano, si no también en el resto de estaciones, pues aunque pueda parecer que no, los rayos UV son dañinos en cualquier época del año.

Bronze de Drasanvi

Esta línea está compuesta por dos cremas fáciles, una con un SPF30 y otra con un SPF-50, pensadas para proteger la piel del sol. También en la línea está el Bronze Natural, un complemento alimenticio en formato perlas, que nos ayudará a cuida la piel desde el interior. Y, como novedad, han creado un nuevo complemento en cápsulas, el Bronze antiaging, que está pensado no solo para broncearnos y proteger nuestra piel del sol si no también para proteger nuestra piel del envejecimiento prematuro.

Bronze anti-aging

Este nuevo producto de la línea Bronze combina ingredientes destinados al cuidado de la piel y a prevenir el envejecimiento prematuro de la misma, mientras contribuye a un bronceado sano.

Entre su fórmula contiene Licopeno, que es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño oxidativo. Zeaxantina y Luteína, que son las responsables de la protección de la piel frente a la radiación solar. Por otro lado, contiene Retinol, Vitamina C liposomada y Ácido Hialurónico, que son tres ingredientes muy importantes para mantener con más firmeza y contribuir a la producción de colágeno.

No nos podemos olvidar de la L-Tirosina, el aminoácido esencial que es fundamental para la síntesis de la melanina, que es el pigmento responsable del color de nuestra piel.

Tanto Bronze Natural como Anti-aging se utilizan para prevenir nuestra piel antes de exponernos al sol, para cuidarla y además potenciar un mayor bronceado durante la época de exposición solar y para prolongar ese bronceado en nuestra piel un tiempo después de la época de tomar el sol, pero Bronze Natural no contiene esa serie de ingredientes que nos protegen del envejecimiento prematuro y dan firmeza a nuestra piel, mientras que el Bronze anti-aging si. Y por otro lado, este nuevo producto está pensado para esas pieles que son muy sensibles a la exposición, que se queman con facilidad y que quieren prevenir, en mayor medida, el daño del sol en la piel.

Se toma 1 cápsula al día durante 1 mes antes a la época de exposición solar, 1 cápsula al día durante la época en la que estemos expuestos al sol y luego, si queremos prolongar ese bronceado, 1 cápsula al día durante un mes desde que dejamos de exponernos al sol.

Se puede tomar a cualquier hora del día y además, este producto, el Bronze anti-aging, no contiene azúcares añadidos por lo que es completamente apto para personas diabéticas.

Este nuevo producto se puede encontrar en farmacias, parafarmacias, herbolarios y el espacio Drasanvi de El Corte Inglés.