Papá Noel visita la planta de pediatría del Hospital de León

Papá Noel ha cumplido este viernes con su esperada visita anual a los niños ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule). Durante el encuentro, les ha pedido que "sean felices a pesar de todo" y que "disfruten de lo que tienen", un gesto que ha descrito como "una visita anhelada desde hace un año".

El objetivo de la visita es "hacerles disfrutar un rato" a pesar de que se encuentren hospitalizados. Papá Noel se ha mostrado "muy emocionado" por poder ofrecerles "un rato de entretenimiento que será muy importante en sus circunstancias", buscando llevar un momento de alegría a la planta de Pediatría.

Una comitiva solidaria

En su recorrido, Papá Noel ha estado acompañado por la Asociación de Moteros Solidarios, cuyo presidente, Ramón Carro, ha recordado que esta visita "está ya institucionalizada" para "poner un poco de alegría" e iniciar la Navidad "como procede" con los niños hospitalizados.

También ha formado parte de la comitiva la Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. El inspector responsable, José Luis Vega, ha afirmado estar "encantídismo" de poder "transmitir a los niños hospitalizados todas las ilusiones de la Policía", insistiendo en que "la Navidad es de todos" y que "los que lo tienen un poco más complicado también tienen que tenerla".

Un evento tradicional

Por su parte, el director gerente del Caule, Alfonso Rodríguez-Hevia, ha calificado el acontecimiento como "tradicional en estas fechas para el Hospital". Rodríguez-Hevia ha agradecido la implicación de la Policía Nacional, los Moteros Solidarios y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por "formar parte de la comitiva".