El Obispo de León desgrana el significado de la Semana Santa y pide ser "mensajeros de paz y justicia"

Entre Nosotras: el Obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras

El obispo de la diócesis de León, Luis Ángel de las Heras, ha visitado el espacio "Entre Nosotras" para conversar sobre el significado y la vivencia de la Semana Santa. Durante la charla, ha explicado que estas fechas suponen "el momento fundamental del año" para los creyentes y ha compartido su mensaje centrado en la paz y la justicia, además de abordar otros temas de actualidad como la próxima visita del Papa a España.

Una actualización de la fe

Para los cristianos, la Semana Santa es "una actualización de estos misterios que los vivimos, que los celebramos intensamente", y no un simple recordatorio. Según De las Heras, para los no creyentes representa una oportunidad de acercamiento a través de las procesiones, que define como "catequesis en la calle", y de las propias celebraciones litúrgicas.

A nivel personal, el obispo ha confesado vivir estas jornadas "intensísimamente", con una agenda tan apretada que a veces le obliga a detenerse para asimilar lo que está celebrando. Ha admitido que en las celebraciones como las de Jueves Santo, Viernes Santo o la Vigilia Pascual vive momentos de "honda emoción" que a menudo debe reprimir para no manifestarlos en público.

Mensajeros de paz y justicia

El mensaje central que Luis Ángel de las Heras desea que cale en la sociedad esta Semana Santa es la necesidad de ser "mensajeros de la buena noticia que proclaman la paz y pregonan la justicia". Ante un mundo "que está en guerra", ha destacado que es fundamental "proclamar la paz" y, al mismo tiempo, "pregonar la justicia" frente a las múltiples situaciones de injusticia que se conocen continuamente.

Proclamar la paz en un mundo que está en guerra" Luis Ángel de las Heras Obispo de la diócesis de León

COPE Entre Nosotras: el Obispo de la Diócesis de León, Luis Ángel de las Heras

Visita del Papa y fe juvenil

El obispo también se ha referido a la visita del Papa a España, prevista del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y Canarias, un evento que ha obligado a "recolocar" fechas de celebraciones locales como el Corpus. Aunque ha admitido que "nos gustaría que el Papa viniera a León, pero, lógicamente, eso no va a poder ser ahora", ha subrayado la importancia de su visita para sentirse "animados y confirmados en la fe".

En otro orden de cosas, De las Heras ha animado a los contribuyentes a marcar la X de la Iglesia en la campaña de la Renta, un gesto que ha calificado de "solidaridad" y "comunión". Ha recordado que es compatible con marcar la casilla de otros fines sociales y ha asegurado que "marcar la x dejará más alegre al que lo haga".

Marcar la x dejará más alegre al que lo haga" Luis Ángel de las Heras Obispo de la diócesis de León

Finalmente, sobre la relación de los jóvenes con la fe, el obispo ha afirmado que, más que perderla, "tienen que descubrir la fe". Ha defendido que la juventud es una etapa de descubrimiento y ha puesto como ejemplo las vigilias en Santa Ana, donde muchos jóvenes "se abren a la experiencia de la fe, que la viven, que la celebran con mucha alegría".