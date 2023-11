Nuevo escenario de inversión para 2024: renta fija con poco riesgo y Bolsa con volatilidad

En Mediodía en COPE León, Renta 4 Banco acerca el mundo de la inversión a todos, y de una manera comprensible y divulgativa. Hoy Miguel Ángel Cercas, asesor de inversiones, nos habla del encuentro que se produjo la semana pasada con algunos gestores de Renta 4.

Fernando Latienda hizo una entrevista a tres gestores de inversión de renta 4: Javier Galán, Ignacio Victoriano y Alejandro Varela en un intento de visualizar cómo será el 2024.

Javier Galan, es el responsable en Renta 4 de la Renta variable. Gestor del Renta 4 Europa acciones (invierte en Europa), Renta 4 Bolsa (invierte en empresa española) y Renta 4 EEUU. Alejandro Varela tiene algunos Fondos Mixtos y es el gestor del Renta 4 Latinoamérica; e Ignacio Victoriano es el responsable den Renta 4 de la renta fija y gestiona varios fondos de renta fija y el Valor relativo, un fondo de gestión alternativa.

Inflacción

Este año está siendo bastante irregular, con subidas, bajadas y recientemente, con nuevas subidas… provocadas en parte por la inflación y las subidas de los tipos de interés. La inflación se ha moderado desde los niveles del 10%. En Europa se espera que estén sobre el 3% para el año que viene y que los tipos de interés a finales de 2024 pasen al 3%, aunque no hay consenso en este tema.

En todo caso, Cercas apunta que estarán por encima del objetivo del BCE del 2% anual.

Quizás se pueda hablar de desaceleración en Europa, no de recesión profunda y en EE.UU el consumo sigue siendo el principal motor de su economía con tasas de desempleos muy bajas.

Inversores conservadores

Respecto a los perfiles más conservadores, los entrevistados recordaron cómo la renta fija sin riesgo está en el entorno del 4% /5%, algo que presumiblemente se mantendrá el año que viene, y tanto de deuda pública como privada (bonos corporativos).

Renta variable

En relación a la renta variable, si obviamos lo que nadie puede predecir, lo subjetivo, como es Israel, Ucrania, elecciones en EE.UU etc, que producirán volatilidades superiores al 10%, y nos centramos en lo objetivo, es decir, si las bolsas están caras o baratas, se comentó que “Europa está barata y EEUU a precios razonables”. Europa, con un PER 12, está barata. Se recordó cómo los 7 magníficos (Google, Nvidia, Facebook etc) siguen estando muy fuertes.

También se habló de la conveniencia de invertir en megatendencias de futuro como la tecnología, la salud y el consumo, en empresas de calidad con poco endeudamiento. Y siempre con la perspectiva en el largo plazo- al menos, tres años- es indudable que en 2024 tendremos episodios de volatilidad y de caídas que pueden ser oportunidades de compra.

Además se comentó la conveniencia de Fondos de Inversión mixtos, que den flexibilidad al gestor para posicionarse confiando en su diversificación y posicionamiento.