Los tipos de interés seguirán altos una buena temporada. Escucha a Juan Pablo García Valadés

Tras el verano y el comienzo de curso seguimos hablando de inflación. Juan Pablo García Valadés, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, afirma en Mediodía en COPE León que la inflación, aunque ha dejado de subir, sigue animando a los Bancos Centrales a seguir siendo restrictivos en su política monetaria. La semana pasada le tocó el turno a la Reserva Federal Americana, que pesar de no apartarse del guion previsto, y de haber mantenido los tipos de interés, en lugar de subirlos por undécima vez, optó el pasado miércoles por un discurso claramente “duro” anticipando una nueva subida de un cuarto de punto en noviembre.

El presidente, Jerome Powell, quiso dejar claro que la Fed seguirá teniendo como prioridad absoluta la lucha contra la inflación, una inflación que ha repuntado ligeramente y que se muestra más resistente a la baja de lo que muchos esperaban al empezar el verano.

Del mismo modo vino a decir que los tipos altos se van a prolongar durante un largo periodo de tiempo.

Ese mensaje “duro” de la Reserva Federal convirtió una semana, que había empezado siendo tranquila, en la peor semana para el S&P y el Nasdaq desde el mes de marzo, cuando la crisis de la banca regional americana provocó un mini crash en las Bolsas. El Nasdaq tuvo un descenso semanal del 3,6%, el S&P del 2,9% y el Dow Jones del 1,9%. Por su lado, el Eurostoxx se dejó un 2% y el Nikkei un 3,3%.

Hay dudas si este escenario va a producir necesariamente un desplome de las Bolsas tipo “crash”, tal y como predicen cada vez más analistas. Esta última semana, Gary Shilling, uno de los economistas que anticipó la crisis de 2008, ha vaticinado que se avecina una fuerte caída del S&P 500 que podría llegar al 35%, y piensa también que EE. UU. podría estar en el inicio de una recesión.

Sin embargo, el índice de volatilidad nos invita a una lectura más sosegada de lo que ha pasado esta última semana y de lo que realmente está pasando en la economía y en las Bolsas este año 2023, y nos permite pensar en posibles escenarios que, no siendo optimistas, no son tampoco tan negativos.

Postura de los Bancos centrales mundiales

El Banco de Inglaterra y el Banco Central Suizo también optaron, en sus respectivas reuniones de la semana pasada, por mantener y no subir los tipos de interés. Una decisión que en el caso del Banco de Inglaterra se ha tomado después de saber que la inflación en agosto ha sido del 6,7%, un nivel todavía muy alto, aunque sea menor del 7% estimado. Esta “pausa” en las subidas de tipos se une a la de la Fed, y demuestra que los Bancos Centrales quieren ser cautos en sus medidas, y no quieren dañar a la economía más allá de un cierto limite. Una actitud que también se reflejaba en la frase de Christine Lagarde tras la última reunión del BCE cuando dijo que “los tipos no tendrían por qué subir más en este punto”.

Nuevo equilibrio en las Bolsas

En ese escenario, las Bolsas tenderán a buscar su equilibrio, porque todos los mercados tienden a hacerlo, pero lo interesante es que será un “nuevo equilibrio”, diferente al del periodo “pre Covid” y en un mundo distinto al del dinero gratis.

Un nuevo equilibrio que debería conjugar tanto el nuevo régimen monetario de tipos altos por cierto tiempo, como la innovación disruptiva permanente que genera ganadores exponenciales y perdedores absolutos.

En la búsqueda de ese nuevo equilibrio habrá excesos y correcciones y la interpretación de lo que está pasando en agosto y septiembre es que las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial están claramente perdiendo fuerza, seguramente porque habían subido demasiado rápido y a la vez, los inversores han comprendido que esto va en serio y empiezan a hacer las valoraciones en un mundo de tipos más altos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las oficinas de Renta 4 Banco están en Ordoño II 35. Teléfono 987219620