León se prepara para el histórico eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026

El presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, Pepe Gavilanes, ha detallado en el espacio "Entre Nosotras" de "Mediodía en COPE León" las claves del esperado eclipse solar total que convertirá a la provincia en un punto de referencia para la observación astronómica el próximo verano.

Un evento único en un siglo

El eclipse ocurrirá el 12 de agosto de 2026 y comenzará sobre las 19:30 horas. Aunque la provincia de León es uno de los puntos geográficos donde mejor se verá, Gavilanes señala que la meteorología será un factor clave. "Tenemos la ventaja frente, por ejemplo, a Asturias y Galicia, que en teoría serían los mejores lugares para ver el eclipse, porque el sol está más alto. Allí la meteorología puede ser más traicionera", explica.

El momento de la totalidad, cuando el sol está totalmente oculto, durará apenas minuto y 40 segundos. Gavilanes, aficionado a la etimología, comenta que el término eclipse comparte raíz con "lipotimia", ya que el sol "pierde su brillo". La expectación es tan alta que ha provocado un lleno total en los hoteles de la zona desde hace dos años.

No vamos a tener otra ocasión para ver un eclipse total" Pepe Gavilanes Presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía

Este fenómeno no es solo un espectáculo, sino un acontecimiento histórico, ya que el último eclipse total visible desde León fue en 1912. "No vamos a tener otra ocasión para ver un eclipse total", subraya el presidente de la asociación, destacando la singularidad del evento para la generación actual.

COPE "Entre Nosotras": Pepe Gavilanes, presidente Asociación Leonesa de Astronomía

Cómo observar el eclipse de forma segura

Para disfrutar del eclipse sin riesgos, es imprescindible usar protección homologada. Gavilanes advierte de que no se deben usar métodos caseros y recomienda utilizar "gafas de eclipse" certificadas que cumplan la norma ISO 12312-2. La asociación facilitará su adquisición a precios módicos para garantizar que el público pueda observar el fenómeno de manera segura.

40 años divulgando la ciencia

La Asociación Leonesa de Astronomía celebra su 40 aniversario, ya que fue fundada el 25 de octubre de 1985, coincidiendo con el paso del cometa Halley. La iniciativa partió del profesor José María Pérez Gómez de Tejada en el instituto Padre Isla, donde se construyó el icónico observatorio que todavía corona el edificio.

Actualmente, la asociación cuenta con unos 70 socios, de los cuales una veintena participa activamente en sus actividades. La divulgación es su principal labor, organizando observaciones públicas para todos los públicos y editando una revista trimestral que pronto alcanzará su número 157.

Nos robaron el nombre, pero nos lo robaron hace muchos siglos" Pepe Gavilanes Presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía

Gavilanes también aclara la persistente confusión entre astronomía y astrología. "Nos robaron el nombre, pero nos lo robaron hace muchos siglos", bromea, explicando que grandes astrónomos como Kepler también ejercían de astrólogos. Sin embargo, recalca que ya pensadores como San Isidoro de Sevilla consideraban la astrología una "creencia supersticiosa", mientras que la astronomía es la verdadera ciencia de los astros.