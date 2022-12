De León al espacio con trabajo y orgullo cazurro

El Ayuntamiento de León ha recibido hoy a Pablo Álvarez y Sara García, los dos astronautas leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea. Junto al alcalde y a la corporación municipal asistieron el subdelegado del gobierno, la delegada de la junta, el presidente de las Cortes de Castilla y León y otras autoridades civiles y militares.

Durante su intervención el alcalde ha resaltado la importancia que tiene para León el trabajo, el esfuerzo y la constancia de Sara y Pablo para lograr llegar a la Agencia Espacial Europea. “Nacer en León conlleva ser luchador y aguerrido. Además de honestos, honrados y trabajador. Ser leonés imprime carácter y ya nadie lo duda, aunque nos critiquen por ello, en el fondo nos admiran”, ha enfatizado.

El alcalde también ha destacado el modelo que representan los dos astronautas tanto para los jóvenes como para el resto de la sociedad.

“Queremos rendiros este primer homenaje como ciudad y agradeceros el haber puesto el nombre de León en boca de todo el mundo, para bien”, ha argumentado.

Finalmente, José Antonio Diez, ha animado a Pablo y Sara a que lleven el nombre de León bien alto y con orgullo. “Gracias por llevar el nombre de León a lo más alto. No hay límites para León y los leoneses. Tenedlo siempre presentes y recordárselo a todos los que os encontréis”, ha asegurado.

Además se le ha hecho entrega de la insignia de la ciudad y de un grabado del skyline de León.

El acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León .

Hijos Predilectos

Hay que recordar que Pablo Álvarez y Sara García serán nombrados Hijos Predilectos de la Ciudad de León y además los edificios del Complejo de Empresas de Base Tecnológica de León, ubicados en Eras de Renueva, llevarán sus nombres.

Los astronautas leoneses a sus paisanos: “Dejaos llevar por el carácter cazurro, que es la forma de conseguir cualquier cosa”

El alcalde de León obsequia a Pablo Álvarez y Sara García con dos grabados del ‘skyline’ de los edificios más emblemáticos y las insignias de la ciudad

“Dejaos llevar por el carácter cazurro, que se traduce en esfuerzo, dedicación y trabajo duro, y es la forma de conseguir cualquier cosa que te propongas”, aconsejó hoy a los leoneses el astronauta Pablo Álvarez, a lo que su compañera, Sara García, resaltó el “privilegio” que supone “contribuir incrementar el orgullo por la tierra” y “poder poner el nombre de León en boca de todos y poder llevarlo más allá para que, con un poco de suerte, salga de los límites de este planeta”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así lo apuntaron los astronautas leoneses seleccionados por la Agencia Espacial Europea. durante el recibimiento en el Ayuntamiento de León, encabezada por el alcalde, José Antonio Diez, y a la que además de la corporación municipal y todo tipo de autoridades civiles y militares, también acudió el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

Pablo García quiso dejar claro el “orgullo y honor poder llevar el nombre de León por toda Europa, por todo el mundo y, con esfuerzo y dedicación, por qué no a la luna”. “Es un sueño y es muy complicado, pero hace año y medio no me imaginaba que iba a estar aquí, así que hay que mantener la llama de los sueños vivos”, enfatizó el astronauta, quien animó a todos los jóvenes leoneses a que “que sigan sus sueños y vocación” y que “no se rindan”.

Por su parte, Sara García, quien resaltó el “sentimiento común” de todos los leoneses en el “orgullo por la tierra”, reconoció que lo que “más deseaba” era “volver a León para compartir la felicidad con todos los paisanos de León”. Orgullosa por su tierra, la astronauta deseó poder “contribuir a incrementar” ese orgullo y “poder poner el nombre de León en boca de todos” y “con un poco de suerte, “sacarlo fuera de los límites de este planeta en los próximos años”.