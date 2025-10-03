León ya cuenta con seis urinarios públicos gratuitos

El Ayuntamiento de León ha destinado unos 400.000 euros a la instalación de seis urinarios públicos auto-limpiables, que en principio serán gratuitos y que estarán operativos de seis de la mañana a doce de la noche. Después de cada uso hay un ciclo automático de limpieza de 90 segundos, y tras cada diez usos se realiza una limpieza y desinfección completa.

Están ubicados en la glorieta de Guzmán, en el Paseo de la Condesa, en el entorno de Papalaguinda, cerca del parque de ‘skate’, en zona del Parque del Chantre, en el Parque de las Tierras Leonesas, en la avenida de peregrinos, próximo a la zona de la iglesia evangélica, y en el aparcamiento de san Pedro, detrás de la catedral.

“En principio no van a tener ningún coste para los ciudadanos su utilización; esperamos que eso no repercuta en la calidad del servicio, porque ya sabemos que todo aquello que es gratis a veces tendemos a no cuidarlo y mimarlo demasiado” comentó el alcalde, José Antonio Diez, antes de señalar que se prevé incrementar la dotación de estas instalaciones en otros espacios de la ciudad. Ahora se ha optado por zonas de paseo para dar respuesta a “algo muy demandado por los ciudadanos o por una parte de la ciudadanía”.

El proyecto ha supuesto una inversión de 394.191 euros, de los que 131.999 han sido cofinanciados mediante fondos europeos Next Generation, para dos de los aseos ubicados en Papalaguinda. El resto ha sido sufragado íntegramente por el Ayuntamiento.

Vecinos y colectivos locales han valorado positivamente la iniciativa, especialmente por la limpieza automática y por el hecho de que sean gratuitas, algo que contribuye a hacer la ciudad más acogedora, especialmente en zonas de ocio o de tránsito elevado.

Campillo El alcalde de León, José Antonio Diez, visita los nuevos aseos públicos

desafíos

Aunque ha habido una recepción generalmente favorable, algunos retos quedan por resolver: Mantenimiento constante: aunque los mecanismos automáticos ayudan, el uso intensivo puede generar desgaste o fallos que requieren supervisión técnica frecuente.

Seguridad en horario nocturno: los aseos cierran a medianoche, habrá que ver cómo se garantiza su seguridad e integridad hasta ese momento.

Concienciación ciudadana: para evitar vandalismo o mal uso, será importante fomentar una cultura de respeto hacia estas instalaciones públicas.

Con esta medida, León avanza hacía una mejora en los servicios urbanos básicos, acercándose a estándares de confort más elevados para los ciudadanos. Los nuevos aseos públicos autolimpiables representan una apuesta clara por la accesibilidad, la higiene y la modernidad.