¿Y si Jesús hubiera tenido Instagram?

El Auditorio Ciudad de León acoge hoy viernes día 13 y mañana sábado día 14 de junio cinco representaciones del musical ‘Si Jesús hubiera tenido Instagram’, obra creada por Goyo Casado y Sergio Merino, en las que van a participar 1.078 alumnos de 12 centros escolares públicos y concertados de León en los que a lo largo del último curso se ha venido trabajando en este proyecto educativo, cultural y religioso que sobre la base de los valores evangélicos pretende fomentar el buen uso de las redes sociales y los móviles.

VALORES EVANGÉLICOS Y ACTUALIDAD

El delegado de Evangelización Misionera en la Diócesis de León, Jesús Miguel Martín, quiso remarcar el apoyo de la diócesis a este proyecto que “con esta forma de musical encauza una oferta de valores evangélicos a situaciones muy actuales para gente joven y adolescentes, y que además sea muy integrador, del trabajo alumnos y profesores, pero también de distintas comunidades educativas, con colegios público y concertados que avanzan de manera coordinada, con muchos esfuerzos detrás y con la esperanza de que haya mucha personas que puedan disfrutar de este espectacular musical”.

El sacerdote y músico Goyo Casado, creador junto con el profesor y músico Sergio Merino de este musical ‘Si Jesús hubiera tenido Instagram’ que también participó en esta presentación, quiso remarcar el ‘carácter regional’ de este proyecto “con cinco provincias, Valladolid, Salamanca, Zamora, León y Palencia, con cien colegios y 6.300 alumnos que participan de coro, junto con artistas profesionales, en una historia que aúna el mensaje de Jesús, que sigue siendo actual, y los móviles y las redes sociales, donde los alumnos que tenemos cada día necesitan una ayuda para ajustar su corazón ante esta realidad, con una imagen fresca y actual de Jesús”.

Desde la asignatura de Religión se ha realizado a lo largo del curso un trabajo a partir de la música y la coreografía del espectáculo ‘Si Jesús hubiera tenido Instagram’ que según el coordinador del Área de Enseñanza Religiosa Escolar y Colegios Católicos, Antonio Sánchez, “se ha recibido con entusiasmo esta propuesta para incorporar a la programación del curso, con fichas educativas, canciones, bailes, que han enriquecido este curso, y ahora hay que animar a la ciudad a participar porque este espectáculo plantea un tema grande y actual y lo hace como reflejo de una Iglesia que sale al encuentro de la sociedad”.

En el caso de León han sido doce centros escolares públicos y concertados los que se han sumado a este proyecto musical, con participación de estudiantes desde 3º de Primaria hasta 2º de Secundaria -entre 8 y 14 años- con el apoyo y respaldo de una veintena de profesores en un contexto “actual, fresco y motivador” que culmina esos días 13 y 14 de junio en cinco espectáculos, con dos y tres sesiones, respectivamente, en el Auditorio Ciudad de León.

TRABAJO DIDÁCTICO

Los valores de este musical los han trabajado previamente los profesores, en dos sesiones durante el primer y segundo trimestre del curso, quienes también han desarrollado sus conocimientos con materiales y unidades didácticas específicas: “Son textos muy trabajados y con un importante componente pedagógico donde la motivación musical se convierte en esencial y característica para suscitar el interés del alumnado”, tal y como explican sus creadores, quienes a su vez han escrito el guion y compuesto todas las canciones, Goyo Casado y Sergio Merino.

La historia didáctica sobre una buena utilización de las redes sociales avanza durante este curso tanto en los colegios como en casa dado que los protagonistas van pidiendo consejo a sus profesores y familiares, siendo todos parte activa en una correcta formación alrededor de internet y todos los contenidos que se presentan incluyendo a reflexión que da título al musical: ¿Qué habría hecho Jesús si hubiera tenido internet?

En este sentido, Goyo Casado remarca que se ha creado la propuesta “para vivir la fe con alegría y compañía”.

Este sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid, también docente del Colegio San José-Jesuitas, junto con Sergio Merino, director de CEIP Gómez Manrique de Villamuriel de Cerrato (Palencia) además de músico y productor musical, coinciden en apuntar que este musical es misión “porque trata de evangelizar de una forma diferente y novedosa con mensajes acordes a la realidad actual de los adolescentes y jóvenes con mensajes positivos y universales que cualquiera querría para su vida o la de sus hijos”.

ESPIRITUALIDAD Y MÓVILES

“Creyentes o no, podrán disfrutar de este espectáculo que desarrolla una historia de amistad de la forma más natural posible y que cuida o ayuda a reflexionar sobre la espiritualidad que nuestros jóvenes también tienen y que debe ser atendida. Es necesario ahora más que nunca invitar a la reflexión a los jóvenes y, por qué no, también a sus familias”, declaran los autores a partir de un mensaje a los centros desde la asignatura de Religión y a las familias a acudir a ver el espectáculo, “tengan o no tengan fe por la motivación espiritual que tiene el musical dado que nace con un mensaje de amor y amistad con el recordatorio a las familias de acompañar en el caminar de sus hijos tras haberles dado un móvil”.

Educación, cultura y religión de la mano que culmina en un espectáculo que nace en Valladolid pero que está viajando por todo Castilla y León, con coros diferentes y con la impronta del alumnado de cada provincia en un proyecto cuya idea es crear cada curso un musical diferente, cercano a los alumnos, motivador e inspirador de cada ciudad.

ACTORES Y MÚSICOS PROFESIONALES

Esta producción nace para lanzar un mensaje de amor a los alumnos haciéndolo extender a sus familias y el público en general que quiera verlo en directo dado que en esos espectáculos se cuidará especialmente la belleza y la estética artística para vivir una fiesta musical compartida.

Detrás hay muchas horas de ensayos, de coordinación vocal, musical y gestual, con sesiones de trabajo de los cuatro músicos además de seis actores profesionales después de haber estudiados los textos de manera individual y musicalizándolos mediante soportes digitales: Laureano Ramírez, Amanda García, Maite Hernández, Francisco José Fernández, Esther Santaella y María Casado son las personas que interpretarán el musical junto a los alumnos participantes en cada una de las sesiones a celebrar.