La historia de Pili, criada en Nuevo Futuro, protagoniza el desfile solidario en Santander: "Totalmente integrada en la sociedad"

Marta González-Estéfani, gerente de Nuevo Futuro, sobre la importancia de llevar a cabo actividades como este desfile

Este lunes 29 de diciembre, el Gran Casino del Sardinero se viste de solidaridad con el tradicional desfile de la asociación Nuevo Futuro, un evento que busca poner el foco en la infancia más vulnerable. Bajo el lema “Construyendo hogares, creando futuro”, la cita reunirá a siete creadoras cántabras, modelos, artistas y entidades colaboradoras para apoyar a niños y niñas que necesitan un entorno seguro y afectuoso.

La gerente de la asociación, Marta González-Estéfani, ha destacado la importancia del evento en una entrevista con Jaime del Olmo en “Mediodía COPE en Cantabria”. Para Nuevo Futuro, el desfile significa “dar visibilidad a nuestro trabajo y dar todo el apoyo posible a todos los niños que tenemos a nuestro cargo”. Es, según sus palabras, “una llamada a la generosidad de la sociedad de Santander, que puedo garantizar que es supersolidaria”.

La historia de Pili: un faro de esperanza

Una de las grandes protagonistas del desfile será Pili, una joven que creció en uno de los hogares de acogida de la asociación y que, además de desfilar, quiere hablar en público para contar su historia: “Quiere darse ella misma visibilidad, y que la gente vea por sí misma cómo puede una niña llegar a nuestros hogares con una mochila, una carga emocional importante, y cómo se puede salir de ahí”, ha explicado González-Estéfani.

Hoy, Pili es “una mujer hecha y derecha, madre de un niño y plenamente integrada en la sociedad”.

La participación en estos eventos tiene un gran impacto emocional en los menores. Según la gerente, les hace sentir un gran orgullo porque “se sienten tan dignamente iguales al resto del mundo”. Este sentimiento de igualdad y pertenencia es uno de los objetivos clave de la labor de la asociación: “luchar por esos derechos, que sean los mismos derechos de los de cualquier niño”.

Fondos para las necesidades diarias

La recaudación del desfile se destinará íntegramente a los 53 niños y niñas que atiende actualmente Nuevo Futuro en sus tres instalaciones de Santander: dos hogares de protección con ocho niños cada uno, y un centro de día al que asisten el resto. Los fondos cubrirán gastos de manutención, refuerzo escolar y el programa de alimentos, además de ayudar a las familias como parte de su objetivo de “luchar contra la pobreza infantil”.

En épocas como la Navidad, las necesidades se intensifican, ya que los gastos “se duplican” para que los niños puedan tener su Nochebuena y sus regalos. González-Estéfani ha subrayado el esfuerzo para que sus navidades “sean lo más normales posible”. En este punto, ha agradecido públicamente la labor del “equipo de educadores y educadoras” que conviven con ellos 24 horas al día, proporcionando “atención directa, el cariño, el apoyo, la estabilidad emocional” y haciéndoles sentir como en un verdadero hogar.

Retos y una llamada a la colaboración

Entre los principales retos actuales, la gerente ha señalado el buen uso de las nuevas tecnologías en la adolescencia y la necesidad de “educar y transmitir valores que muchas veces están un poco olvidados”, como la solidaridad, la generosidad y la resolución de conflictos.

El objetivo final es prepararles para que “emocionalmente sean hombres y mujeres preparados para todo lo que les puede venir luego en la vida”.

González-Estéfani ha lanzado un mensaje directo a la sociedad cántabra, recordando que “no muy lejos de sus casas, que no muy lejos de su propio barrio, hay gente pasándolo bastante mal, muy mal”. Ha insistido en la importancia de trabajar “codo con codo” para prevenir que los niños lleguen a ser institucionalizados y para luchar contra la pobreza infantil.

Existen múltiples formas de colaborar más allá de eventos puntuales. Cualquier ciudadano puede ayudar haciéndose socio, trabajando como voluntario en el centro de día, realizando un donativo, apadrinando a un niño o formando parte de las familias colaboradoras que les ofrecen tiempo de ocio, como "quedar una tarde y llevarle al cine o a merendar...".

Como concluye la gerente, “cualquier ayuda, por pequeña que sea, les puede hacer muy felices a estos niños”. Las entradas para el desfile pueden adquirirse el mismo lunes 29 en el casino.