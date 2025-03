El influencer argentino que se enamoró de León: "Me encantan los haters que se toman la molestia de ver mis vídeos"

Detrás del usuario 'Emilio de Viaje' se esconde Emilio Guzzo Bertolotto un argentino de Buenos Aires que se autodefine como "influencer", aunque se graduó en marketing. Este "creador de contenido" afirma que dedicarse a las redes sociales y difundir, comunicar y transmitir todo tipo de contenidos, "es algo que a mí se me dio naturalmente cuando me mudé a León. En León me convertí como en ese personaje. Y luego de León empecé a crecer y a mostrar destinos, a mostrar diferentes cosas, principalmente de la provincia y ahora cada vez un poco más de fuera".

En Instagram o en TikTok 'Emilio de viaje' nos enseña diferentes lugares de la provincia de León "porque hay muchos lugares maravillosos. Me encantan las médulas, las cuevas de Valporquero y la ciudad. Creo que siempre hay un detalle nuevo que descubrir en sus principales monumentos. San Isidoro es uno de mis monumentos favoritos y, por supuesto, la catedral".

Leonés Porteño

Emilio Guzzo llegó a León debido a una oferta de trabajo para una fundación. "Se dice que en León es difícil encontrar trabajo y creo que es cierto, creo que tienen razón. Yo tuve la suerte de venir por una propuesta laboral para trabajar en marketing en una fundación, también en un monumento de aquí. Super contento con esa experiencia".

Luego empezó a crear contenido y "mi vida fue desarrollándose y evolucionando más por ese lado". "Siempre voy a ser leonés en España porque yo me considero leonés" afirma. "Yo soy un leonés porteño porque en Buenos Aires nos llamamos porteños. Considero que León es mi ciudad natal en España. Me mudé, empecé mi vida aquí, ya hace cuatro años que estoy afincado en León. Entonces, vaya donde vaya, mi casa siempre va a estar en León". Sin embargo Emilio no descarta "la posibilidad de ser un nómada digital que crea contenido por diferentes lugares" y pasar temporadas fuera de la provincia. "La gente está apoyando mucho esto en mi contenido. Ahora estoy mucho por el sur, yendo y viniendo, y lo estoy disfrutando mucho".

Al llegar a un sitio nuevo, Emilio "investigo sobre los monumentos principales, las atracciones que hay, cuál es la personalidad también del pueblo, por así decirlo, de los ciudadanos. Entonces, en base a eso me voy como mimetizando con el ambiente, creo que eso es lo que más me gusta. Y descubriendo cuáles son los lugares favoritos, o tal vez inusuales para mostrar, que no se hayan mostrado tanto. Luego empiezo a visitarlos, a filmar, a investigar detalles que no se conocen. E intento ponerle mi personalidad a cada vídeo que hago". Para el influencer su contenido es muy estético, y ahí radica la diferencia con otros creadores. "Me gusta mucho estimular a las personas desde ese lado. Desde lo atractivo, lo estético, lo calmo a veces y lo eufórico en otros puntos".

COPE "Entre Nosotras": Emilio Guzzo Bertolotto, influencer

¿Seguidores o reproducciones?

Para un influencer, lo más importante son las reproducciones, independientemente de los seguidores que se tengan. "Siempre es mejor llegar a mucha gente que tener muchas personas que te siguen. Porque es cierto que hoy en día en las redes, los vídeos pueden hacerse virales y llegar a muchísimas personas sin que tengas tantos seguidores. Yo creo que el equilibrio perfecto está en tener una base que siembra de tus vídeos y luego que se extienda un poco más".

'Emilio de viaje' tiene vídeos con más de medio millón de vistas y cerca de 25.000 seguidores en Instagram y 13.000 en TikTok. El argentino afirma que sí se puede vivir de esto. "Me apasiona, pero genera mucha incertidumbre. La verdad que crear contenido y depender todo el tiempo de la opinión de otras personas a veces es desgastante" subraya.

Sus consejos para personas que quieran dedicarse a las redes sociales, pasan por no preocuparse si al principio uno no tiene visualizaciones o seguidores, sino disfrutarlo. "Lo principal es definir lo que te gusta, lo que se te da bien y sobre todo ponerlo en práctica y practicar. Y cuando encuentras una sinergia entre lo que al público le gusta y lo que te gusta hacer a ti, ese es el camino. Puedes ir probando diferentes cosas en lo que te gusta, pero si a ti algo se te da bien y te sale natural, enfócate en eso. Hagan lo que les apasione, disfruten del proceso y sean ustedes mismos".

PATROCINIOS y críticas

Detrás de un influencer, hay unas marcas y empresas que apoyan ese trabajo y sufragan los gastos que genera hacer contenidos. Emilio afirma que algunas marcas son temporales y van cambiando con el tiempo y otras "que son más estáticas". "Creo que es muy enriquecedor porque uno conoce el punto de vista de diferentes negocios y diferentes industrias. Ahora incluso, entre mis viajes también, me está pasando algo muy bonito, que es que algunas marcas o negocios ven mi contenido y les gusta. Entonces me invitan a determinados lugares".

Respecto a las críticas negativas, Emilio declara que "me encantan las críticas negativas. Lo disfruto muchísimo. Y me encanta responderles. Porque muchas veces son infundadas o injustificadas. Y me río muchísimo. Es más, me encantan los haters porque se toman el trabajo de ver tu vídeo una y otra vez para encontrar el defecto y comentar sobre eso. Entonces, imaginarlos en su casa haciendo eso, es como que pienso qué importancia me dan".