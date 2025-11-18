COPE
CIBERSEGOVIA 02x10: "Balance del II Congreso de Hackers en Segovia"

Hoy en CibersegovIA de la mano de Abel Gómez, CEO de CIBERSEGURA, hacemos balance del II Congreso de Hackers celebrado en Segovia el pasado 13 de noviembre

María Rodríguez

Segovia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura9:38 min escucha

