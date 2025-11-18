CIBERSEGOVIA 02x10: "Balance del II Congreso de Hackers en Segovia"
Hoy en CibersegovIA de la mano de Abel Gómez, CEO de CIBERSEGURA, hacemos balance del II Congreso de Hackers celebrado en Segovia el pasado 13 de noviembre
Segovia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura9:38 min escucha
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE SEGOVIA
COPE SEGOVIA
Herrera: “El sistema que quiere poner en marcha María Jesús Montero, se resume muy fácil: más dinero para Cataluña y multas a Madrid”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h