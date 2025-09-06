El Festival de Música Española de León celebra su 38ª edición con 21 conciertos y dos cine-coloquios

El programa se desarrollará del 6 al 29 de septiembre e incluye además dos sesiones de cine-coloquio

El XXXVIII Festival de Música Española de León, que se celebra del 6 al 29 de septiembre, contará con un total de nueve conciertos en la capital, 12 en la provincia y dos sesiones de cine-coloquio. Se trata del festival decano de los dedicados a la música clásica en España, con cerca de 400 actuaciones celebradas a lo largo de su historia y el estreno o reestreno de 151 obras.

Organizado por la Orquesta de Cámara Ibérica, que dirige Miguel Fernández Llamazares, formación residente del encuentro, el Festival tiene como objetivo unir tradición e innovación. En palabras de su máximo responsable, “permite establecer sinergias entre públicos diversos, desde los amantes de la música más clásica hasta los seguidores de las últimas corrientes”.

La cita cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de León, la Junta, la Diputación, la Universidad de León y el Ministerio de Cultura, y ha sido valorada por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, por su “trabajo de investigación y descubrimiento de artistas y creadores y por la puesta en valor de la obra de músicos leoneses”.

Campillo Ical La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, presenta el 38 Festival de Música Española de León junto a sus organizadores

Conciertos en la capital

Los escenarios principales serán el Auditorio Ciudad de León, el Auditorio Ángel Barja, el Teatro El Albéitar y el salón cultural de Unicaja, en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento y la entidad financiera.

Entre las actuaciones más destacadas figura la de la Orquesta Nacional de España, que vuelve al Festival tras 22 años de ausencia. Será el viernes 12, a las 19:30 horas en el Auditorio, con Antonio Oyarzábal como piano solista y bajo la dirección de Nuno Coelho. El programa rendirá homenaje al maestro Odón Alonso en el centenario de su nacimiento, con obras de Bernaola, Turina y Strauss.

Otros conciertos relevantes serán:

Lunes 15: Orquesta de Cámara Ibérica, dirigida por David Mata y con Ana María Valderrama como violín solista. Obras de Alís, Toldrà, Cervelló y Cárdenas.

Jueves 18: Orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por José Luis López Antón y con Enrique Pérez Piquer al clarinete. Obras de Villar, Bautista, Rodríguez y Tomás Bretón, además del reestreno de una pieza de Pedro Blanco/Moreno-Torroba.

Martes 23: Orquesta Sinfónica de Castilla y León, dirigida por Paolo Bortolameolli, con Johannes Moser al violonchelo. Repertorio con piezas de Ginastera, Falla/Coll, Ortiz y Bernstein. Conciertos en la provincia.

El IV Ciclo Compositores Leoneses llevará la música del Festival a 12 localidades: Villafranca del Bierzo, Fresno de la Vega, La Bañeza, Riello, Piedrafita de Babia, Páramo del Sil, Posada de Valdeón, Santa Cristina de Valmadrigal, Miñambres de la Valduerna, Burón, Cimanes de la Vega y Benavides de Órbigo.

El diputado provincial de Cultura, Emilio Martínez Morán, subrayó que algunos de estos municipios, así como algunos intérpretes, se han visto afectados por los recientes incendios en la provincia. Por ello, el Festival pretende también “difundir ánimo en esas poblaciones y rendir homenaje a quienes lucharon en las labores de extinción”.

Cine-coloquio

El programa cultural se completa con dos sesiones de cine-coloquio en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León:

Jueves 11 (20:00 h): estreno del documental Notas para Pedro Blanco, de Ismael Aveleira e Isabel Barrionuevo.

Miércoles 17 (20:00 h): proyección de Proyecto Luz, de José Luis Temes.

La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Entradas

Las entradas para los conciertos en el Auditorio Ciudad de León y la sala cultural Unicaja se pueden adquirir en la web ctickets.es. En caso de quedar disponibles, también se pondrán a la venta una hora antes del inicio en las propias salas. Para los conciertos en el Auditorio Ángel Barja, las entradas estarán disponibles en taquilla desde una hora antes de cada actuación.