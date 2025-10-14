El festival de magia más grande de Europa se celebra en León del 25 de diciembre al 1 de enero de 2026

La XXII edición del Festival Internacional León Vive la Magia regresará un año más tanto a la provincia leonesa como al resto de la Comunidad Autónoma, con la participación de 80 magos, que ofrecerán más de 600 espectáculos entre los días 25 de diciembre y 1 de enero, con el objetivo de alcanzar cifras de años anteriores, con 30.000 espectadores en León ciudad, 90.000 en la provincia y 300.000 en la Castilla y León.

Tras haber albergado a más de un millar de magos que llevan la ilusión a ciudades y pueblos pequeños de Castilla y León, la programación de este año cuenta con ochenta magos y más de seiscientas actuaciones, en un festival que es el más grande de Europa, y que ofrecerá espectáculos como la Gala Internacional, con un cartel de ilusionistas de talla mundial, la Gala Unipersonal y múltiples exhibiciones en la calle y espacios culturales.

Los magos Juan Mayoral, director artístico del Festival, y Violeta Zheng, la directora escénica, conducirán la Gala Internacional, que ofrecerá un total de once pases en el Auditorio Ciudad de León entre el 28 de diciembre y el uno de enero, y a la que acuden cada año más de 30.000 espectadores.

COPE Juan Mayoral y Violeta Zheng

gala internacional

Se trata de la primera vez que es conducida por una mujer, la maga Violeta Zheng, que será la maestra de ceremonias y presentará las actuaciones de grandes nombres de la magia, entre los que se encontrarán el australiano Raymond Crowe, que ofrece un estilo de expresión escénica que combina elementos de humor, magia, ventriloquía y pantomima.

También participará en la Gala Internacional Christiansen Morten, de Dinamarca, un joven reconocido con los más importantes premios internacionales de magia, así como Imanol D’Albéniz & Giorgia Adel, un mago español y una bailarina y acróbata australiana, que ofrecerán una original fusión de su arte.

Por su parte, el francés Klek Entòs invitará a los espectadores a tomar conciencia de sus miedos y a afrontarlos para convertirlos en su propia fuerza, mientras que también actuará el español Carlie Mag, campeón de España y de Europa de Danza Deportiva, así como campeón de Europa de Magia en la categoría de manipulación, que ha trabajado en el Cirque du Soleil en el espectáculo ‘The Illusionists 2.0’.

Esta Gala Internacional de Magia, además de en León, podrá verse en otras capitales de Castilla y León, como Burgos, Salamanca, Soria y Palencia, y así como en la capital de Asturias, Oviedo.

La cita estará precedida de la Gala Unipersonal, que se celebrará el 26 de diciembre y tendrá como protagonista al valenciano Javier Botía, con un espectáculo de fenómenos paranormales que le han convertido en un referente del mentalismo mundial.

El Festival también cuenta con innumerables propuestas para difundir y arraigar la cultura de la magia a través de diferentes espectáculos, distribuidos en nueve bloques programáticos, que van desde la magia en la calle, magia social, magia en espacios emblemáticos y funciones diversas, adecuadas para diferentes edades, que se llevan a cabo en teatros y otros espacios culturales.

Entradas ya a la venta en festivalvivelamagia.es