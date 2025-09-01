Se disuelve el CECOPI en León tras la mejora de los incendios forestales

El Centro de Coordinación Operativa Integrado de la provincia de León (CECOPI) se ha disuelto tras constatarse la evolución positiva de los incendios forestales que en los últimos días habían afectado a varias comarcas leonesas. El último fuego que permanecía en nivel 2 de peligrosidad, el declarado en Fasgar-Igüeña, ha descendido ya a nivel 1, lo que significa que actualmente no existen focos activos en situación grave.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha informado de que los principales incendios registrados en la provincia —Fasgar-Igüeña, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y La Baña— presentan una evolución favorable. Según ha detallado, los perímetros se encuentran consolidados y los equipos trabajan en la estabilización definitiva de las zonas afectadas, lo que ha permitido rebajar la emergencia y reducir los medios desplegados.

Pese a este avance, Diego ha lanzado un mensaje de prudencia. “No podemos bajar la guardia. La vigilancia y la prevención siguen siendo prioritarias para garantizar la seguridad de la población y la protección de nuestro entorno natural”, subrayó.

El CECOPI, que se había activado para coordinar los trabajos entre administraciones, finaliza así su labor tras varios días de intensa actividad en los que se movilizaron medios aéreos, terrestres y personal de emergencias. Ahora, las labores se centran en refrescar los perímetros, eliminar puntos calientes y asegurar que no se produzcan reproducciones, mientras se evalúan los daños ambientales ocasionados por los incendios.