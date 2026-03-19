El Coro Cappella Alauda y la Orquesta Ibérica invitan a un viaje espiritual a través de la música en León

El Coro Cappella Alauda y la Orquesta Ibérica presentan este domingo, 22 de marzo, su nuevo proyecto musical: 'Gabriel Fauré, Réquiem, In Paradisum'. El concierto, que tendrá lugar en la capilla del colegio Marista San José a las 19:30 horas, ha sido presentado en el programa 'Mediodía en COPE León' por el director de la agrupación, Raúl Martínez Villanueva, y su presidenta, Carmen Martínez Natal.

Un viaje espiritual y emocional

Raúl Martínez Villanueva ha explicado que el evento está concebido como "un viaje espiritual y bastante emocional" hacia la Semana Santa. Según el director, no será "un concierto al uso donde vengan a escuchar una sucesión de obras", sino una experiencia diseñada para la "preparación emocional y espiritual que culminará con el réquiem de Fauré".

El público va a sentir muchísimas experiencias" Raúl Martínez Villanueva Director del Coro Cappella Alauda

El repertorio incluye una diversidad de piezas que van desde un padrenuestro de la tradición ortodoxa hasta obras del periodo romántico como 'Homo quasi faenum' y 'Beati mortui'. Uno de los momentos clave será un aria de la 'Pasión según San Mateo' sobre el arrepentimiento, justo antes de la obra principal, el Réquiem, que Martínez Villanueva describe como la "piedra angular del proyecto".

COPE Raúl Martínez Villanueva

Un cartel de alta calidad

Para esta ocasión, contarán con la participación de los solistas Noelia, Javier y Julio, la Orquesta Ibérica y el organista titular de la catedral, Carlos Bollo. Carmen Martínez Natal, presidenta del coro, ha destacado la calidad del proyecto: "No es fácil en un concierto reunir a una orquesta, a solistas, a un coro". La presidenta también ha recordado que este es el segundo concierto de Raúl Martínez Villanueva como director, quien se incorporó a la agrupación el pasado mes de septiembre.

Yo recomiendo muy, mucho asistir al concierto" Raúl Martínez Villanueva Director del Coro Cappella Alauda

Financiación y entradas

Martínez Natal ha explicado que este concierto inaugura una nueva vía de financiación para el coro. Mientras que los miembros del coro son amateurs, "la orquesta y los solistas son profesionales", lo que genera unos costes que no se pueden cubrir solo con las cuotas. Por ello, el montante recaudado con las entradas se destinará íntegramente a sufragar los gastos del proyecto.

Las localidades donativo tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en el centro de estudios musicales 'Más que música', calle Martín Sarmiento 19, León por las tardes. También estarán disponibles en la taquilla de la capilla desde una hora antes del inicio del evento, programado para durar aproximadamente una hora y cuarto.