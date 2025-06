La Clínica Dental Carrero y Tezza es un referente en innovación odontológica en León. La clínica se ha ganado una gran reputación no solo por la calidad técnica, sino por el trato humano. Como explica Narciso Carrero, dentista y uno de los fundadores, "lo primero para nosotros es que el paciente se sienta como en casa. Que no venga solo a hacerse un tratamiento, sino a sentirse cuidado, comprendido y bien tratado. Es una vocación de servicio, de estar atentos a cada detalle, incluso a lo que el paciente no dice".

Esa cercanía se complementa con tecnología de vanguardia. Como explica Narciso "la odontología ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. Hoy contamos con herramientas que hace solo unos años eran impensables. Por ejemplo, los escáneres intraorales han revolucionado nuestra forma de trabajar. Ya no hace falta tomar moldes incómodos; en segundos tenemos una imagen 3D perfecta de la boca del paciente. Gracias a la inteligencia artificial, podemos planificar tratamientos con una precisión extraordinaria. Desde la posición ideal de un implante hasta simular la sonrisa final antes de empezar. Todo se diseña digitalmente y se fabrica con impresoras 3D o con materiales ultramodernos que imitan la estética y resistencia del diente natural".

Esto también ayuda a reducir los tiempos. "Lo que antes llevaba semanas, ahora puede resolverse en días" apunta Narciso, "y además, el margen de error es mínimo. La IA nos ayuda a tomar decisiones clínicas mejor fundamentadas, y eso redunda en mejores resultados para el paciente".

Narciso Carrero entrevistado por Esther Peñalba Aller

INNOVACIÓN Y HUMANIDAD

Lo que distingue a Carrero y Tezza es su equilibrio entre innovación y humanidad. "Apostamos por la mejor tecnología, pero sin olvidar que detrás hay una persona, con emociones, miedos, expectativas. La tecnología no reemplaza al trato humano, lo potencia. Y eso es lo que más valoran nuestros pacientes" subraya Narciso.

Para Carrero y Tezza lo más gratificante es "ver sonreír a un paciente que llevaba años sin poder hacerlo con naturalidad. O a alguien que entra nervioso y sale relajado, agradecido. Eso no lo cambia ninguna tecnología. Lo que hacemos tiene un impacto real en la vida de las personas, y eso es un privilegio".

La Clínica Carrero y Tezza está en León en la Calle Lancia nº 2. Teléfono 987 95 50 18, en la web carreroytezzadental.es y en redes sociales.