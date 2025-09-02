COPE
Casa Botines celebra la IV Feria Modernista de León los días 5, 6 y 7 de septiembre

Los alrededores del Museo Casa Botines Gaudí se transformarán en un escenario del siglo XIX con desfiles, talleres, música, magia, artesanía y espectáculos en torno al modernismo

Feria Modernista 2025

El Museo Casa Botines Gaudí ultima los preparativos para acoger la cuarta edición de su Feria Modernista, que se celebrará en León los próximos 5, 6 y 7 de septiembre. Durante tres días, la ciudad volverá a la atmósfera del siglo XIX con actividades para todos los públicos, conciertos, espectáculos, visitas culturales y ambientación especial en torno a uno de los edificios más icónicos de Gaudí.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes a las 17:00 horas en la plaza de San Marcelo, con la llegada del tren turístico y el discurso del director de cine leonés Néstor López, distinguido este año como laureado del Modernismo. Tras su intervención, se procederá al corte de cinta inaugural que dará paso a un fin de semana de ambiente festivo en el corazón de León.

Una feria para vivir y participar

La Feria Modernista contará con casetas de turismo, talleres infantiles, espectáculos de magia, pasacalles musicales, catas gastronómicas, conferencias y conciertos. Además, desde la organización se anima a los asistentes a acudir vestidos con trajes de época: quienes lo hagan podrán participar en un sorteo de experiencias, visitas y packs de regalo, rellenando una papeleta en la caseta de FUNDOS.

El entorno de Casa Botines se transformará con la presencia de un Ford T, la bandera Alfonsina ondeando en la fachada y el himno de León sonando en la plaza, mientras en ‘El Modernista de Ezequiel’ se servirá un cóctel exclusivo diseñado para la ocasión.

Programa destacado

Viernes 5 de septiembre

  • 17:00h: inauguración oficial en la plaza de San Marcelo.
  • 17:30h: presentación del
    • matasellos conmemorativo diseñado por Correos.
  • 18:30h: espectáculo infantil
    • Los secretos de Mr. Stromboli.
  • 19:00h: talleres de artesanía y creatividad modernista.
  • 20:30h: concierto de
    • Yorukalia Cía: De Raíces y Ramas, junto a la muralla del parque del Cid.

    Sábado 6 de septiembre

  • 11:30h:
    • marcha por el voto femenino, en homenaje a la exposición temporal La Conquista del Voto.
  • 12:00h: magia con
    • Monsieur Le Magicien.
  • 13:00h y 19:00h: teatralización
    • Modernismo entre amigas.
  • 13:30h: cuentacuentos infantil, cata de quesos y concierto de
    • The Ragtime Rougues.
  • 18:30h: lectura de poemas a Rubén Darío en el parque del Cid.
  • 20:30h: actuación del grupo
    • Valmuz en la muralla.
  • 22:30h:
    • cena de gala modernista en el Nuevo Recreo Industrial (entradas a la venta en la web del Museo).

    Domingo 7 de septiembre

  • 11:00h: taller infantil
    • Creatividad Modernista.
  • 11:30h: taller para adultos
    • Crea tu sombrero modernista.
  • 12:00h: pasacalles de jazz con la
    • Barba Dixie Band.
  • 13:30h: estreno del espectáculo de zarzuela
    • El león de Gaudí, creado por la Asociación de Amigos de la Zarzuela para esta edición.

    Un viaje cultural al pasado

    Además de las actividades en la calle, el Museo Casa Botines Gaudí mantendrá su programación habitual de visitas guiadas, incluyendo la exposición temporal “La Conquista del Voto”, centrada en la lucha por el sufragio femenino.

    La Feria Modernista de León está organizada por la Fundación Obra Social de Castilla y León (FUNDOS) y el Museo Casa Botines Gaudí, con la colaboración del Ayuntamiento de León y el Consorcio Provincial de Turismo de León.

