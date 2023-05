Un brote de triquinosis afecta a 16 personas

La Junta confirma un brote de triquinosis que afecta a 16 personas en la provincia de León.

Se detectaron larvas en un chorizo de jabalí consumido por un grupo de cazadores de la comarca de Omaña que se suele juntar con otro grupo de Tremor para elaborar embutidos.

El Servicio Territorial de Sanidad de la Delegación Territorial de la Junta en León confirmó hoy la existencia de un brote de triquinosis que hasta el momento afecta a un total de 16 personas relacionadas con la caza en la zona del Valle Gordo y Tremor.

La Unidad de Diagnóstico Rápido del Complejo Asistencial Universitario de León detectó el pasado día 19 de abril a un paciente con síntomas compatibles con triquinosis, que finalmente fue confirmado tras el pertinente análisis serológico. El paciente forma parte de un grupo de cazadores de la comarca de Omaña que suelen juntarse con otro grupo de cazadores de la zona de Tremor, donde comparten comida y elaboran embutidos.

A partir de esta información, técnicos del Servicio Territorial de Sanidad de León, de la Sección de Epidemiología y de Protección de la Salud, iniciaron las investigaciones contactando presencialmente con el afectado, lo que permitió que un total de 26 personas hayan pasado por la Unidad de Diagnóstico Rápido.

En estos momentos hay 16 personas con sintomatología clínica compatible con triquinosis ya sometidos a tratamiento, de los que cuatro tienen ya la confirmación serológica, mientras que se está a la espera de los resultados de los otros 12. Por el momento, solo uno de ellos ha tenido que ser ingresado en el Caule, pero ya ha recibido el alta médica.

No obstante, no se descarta la posibilidad de más casos y, además, dado que algunos contactos no residían en Castilla y León, se ha informado a sus comunidades autónomas para el seguimiento de estos.

De manera paralela, los técnicos de la Sección de Protección procedieron a la toma de muestras de la carne de jabalí y de los embutidos consumidos habitualmente por los cazadores, que fueron analizadas por el Laboratorio de Salud Pública de Salamanca y confirmaron presencia de larvas en un chorizo.

Una vez localizada la presencia de larvas en el embutido de jabalí, se remitirán muestras al Laboratorio Nacional de Referencia para determinar la especie de Triquina. De las siete especies existentes, las principales circulantes en España son T. spiralis y T. britovi, aunque ocasionalmente se ha detectado la circulación de T. pseudospiralis.

El Servicio de Sanidad de León continúa con la investigación en torno a este brote, que en estos momentos se centra en establecer la trazabilidad de los embutidos infectados para determinar el animal causante de la enfermedad e identificar la zona de caza de procedencia.

Así, una vez que se ha determinado el alimento implicado, se está procediendo a la identificación de todos los alimentos o embutidos elaborados con carne sospechosa con el objetivo de su localización para proceder a su inmovilización y posterior destrucción en aras de evitar nuevos contagios.