El Ayuntamiento de León esconde una historia de traición, venganza y un polémico arquitecto asturiano

El actual edificio del Ayuntamiento de León, ubicado en el número 10 de Ordoño II, no es solo la sede administrativa de la ciudad. Su construcción esconde una historia de disputas profesionales, agravios y anécdotas singulares, tal como ha desvelado el arquitecto Pepe Álvarez Guerra en el programa "Mediodía en COPE León", con Esther Peñalba Aller. El inmueble, que se levantó sobre el antiguo chalet de Lorenzana, fue en su origen la nueva sede de una caja de ahorros, un proyecto que encendió los ánimos del colectivo de arquitectos local.

Una elección polémica

El conflicto estalló cuando la caja de ahorros, que buscaba una sede más amplia que la de Botines, decidió contratar a un arquitecto de Asturias, Julio Galán, para el nuevo edificio. Esta decisión provocó un "gran cabreo" entre los arquitectos leoneses. "La razón que nos dieron es que si se le cargaba a uno, quedaría muy mal con los demás", ha explicado Álvarez. Los profesionales locales, que en aquel momento no superaban la quincena, propusieron una solución alternativa.

Plantearon la creación de cuatro equipos para un concurso interno, pero "no hubo manera". La negativa de la entidad financiera desató la protesta: "Quitamos todas las cuentas de la caja, borramos todas las cuentas de las cajas". Según ha relatado Pepe, la respuesta no se hizo esperar y tuvo consecuencias directas. "La venganza fue que nos retiraron los proyectos, a mí me habían encargado uno y me lo quitaron con toda tranquilidad", ha lamentado.

Pepe Álvarez Chalet de Lorenzana

Un arquitecto de otra época

Pepe Álvarez también ha recordado la singular figura del arquitecto asturiano, Julio Galán, que "venía de Asturias los miércoles a visita de obra". Su llegada era todo un acontecimiento. "El restaurante Novelti entraba en la caseta de obra con armas y bagajes", ha descrito Álvarez, para preparar un desayuno de lujo para el arquitecto y su equipo antes de comenzar la jornada. Una vez terminaba el ágape, los oficios iban pasando "a hacerle sus consultas".

Al señor Julio Galán no le ponía el desayuno cualquiera" Pepe Álvarez Arquitecto

COPE Detalle del Ayuntamiento de León

De sede bancaria a consistorio con incendio

Con el tiempo, la caja, ya convertida en Caja España, se trasladó a Valdelafuente, dejando el edificio libre. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de León lo compró para instalar sus dependencias, aunque, según Álvarez, "tampoco le caben". Este inmueble también sufrió un "incendio curioso", como lo ha calificado el arquitecto, que afectó a una parte del edificio que estaba "fuera de ordenación".

Incendió una parte que estaba fuera de ordenación en el ayuntamiento de León" Pepe Álvarez Arquitecto

El fuego afectó a dos plantas construidas con estructura metálica en la parte trasera que superaban la altura permitida. "Cuando se incendió, pues, las derribaron", ha comentado Pepe. Tras el siniestro, esas plantas adicionales no se han vuelto a levantar, por lo que el edificio "ahora está cumpliendo" la normativa.