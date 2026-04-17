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Atención, conductores: las obras de la VA-20 en Valladolid te afectarán este lunes con importantes cortes de tráfico

El Ministerio de Transportes encara la última etapa de adecuación de la vía, que afectará a la circulación desde el 20 de abril con una inversión de 12,8 millones

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Atención, conductores: las obras de la VA-20 en Valladolid te afectarán este lunes con importantes cortes de tráfico

Carmen García Mollón

Valladolid - Publicado el - Actualizado

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encara la fase final de las obras de adecuación de la VA-20 para peatones y ciclistas en Valladolid, concretamente en el tramo que va desde el enlace con la A-62 (norte) y el de la VA-30 (sur). La actuación cuenta con un presupuesto total de 12,8 millones de euros (IVA incluido) y está financiada por los fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Esta actuación ya puso en servicio el pasado mes de enero un carril bici bidireccional de 9,5 km de longitud y nuevas zonas verdes. Ahora, una vez finalizada la rehabilitación del firme de las glorietas existentes, los trabajos se centrarán en el extendido de aglomerado en la capa de rodadura y la instalación de la señalización horizontal definitiva.

Afecciones al tráfico y desvíos

Para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, a partir del lunes 20 de abril a las 8:00 horas, se producirán afectaciones al tráfico en la ronda desde la avenida de Burgos hasta el enlace con la VA-30/A-601. Los trabajos se dividirán en dos fases: del 20 de abril al 3 de mayo se actuará en la calzada derecha (sentido Segovia), mientras que a partir del 4 de mayo las obras pasarán a la calzada izquierda (sentido Burgos).

Durante este periodo, se cerrarán las calzadas por tramos, aunque las glorietas permanecerán abiertas para desviar el tráfico por la anterior y posterior al tramo en ejecución. Una vez completado el asfaltado, la señalización horizontal se llevará a cabo en horario nocturno para minimizar las molestias, lo que provocará estrechamientos puntuales de las calzadas. Todos los desvíos estarán debidamente señalizados.

Recomendaciones y plazos

Las autoridades recomiendan a los conductores que eviten circular por la VA-20 durante el periodo que duren las obras, especialmente en las horas punta de entrada y salida laboral para minimizar las posibles congestiones. Se prevé que los cortes finalicen por completo el 14 de mayo y no afectarán en ningún caso a los itinerarios peatonales y ciclistas ya habilitados.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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