Artisti-k Producciones, la empresa de León que representa a Café Quijano, Dani Martínez, Miriam Rodríguez o el Langui

Jesús Marcos Andrés, o “Chuspi” como le conoce todo el mundo, lleva el mundo del espectáculo en la sangre. Sus padres dirigían Espectáculos Marcos Valbuena, sin embargo sus ansias de explorar otros horizontes y de innovar le empujaron a comenzar una nueva aventura en 2008. “No sé si os acordáis un poco de lo que pasaba en el 2008 con el tema de las contrataciones municipales y la crisis que hubo. Fue una época en la que se paralizaron bastante el tema de los contratos públicos” explica en el espacio “Entre Nosotras” de COPE León.

“La empresa de mis padres estaba muy enfocada a contratar fiestas de pueblos, conciertos, programar ese tipo de actividades. Quise hacer una cosa que fuera dentro del espectáculo, pero distinta y que fuera más representar artistas, ser promotor musical, hacer cosas en teatros y así nació con esa ignorancia atrevida que es lo que tenemos los empresarios”.

Así nació Artisti-k Producciones y desde entonces ha crecido mucho. “Bueno, la verdad que no me puedo quejar. He tenido a base de trabajo, sacrificio y también, por qué no decirlo, la fortuna de haber conocido gente en el camino que ha querido trabajar conmigo, pues la verdad es que no nos ha ido mal” afirma.

EVOLUCIÓN

Desde el año 2008 hasta ahora el mundo del espectáculo ha evolucionado mucho. “Para que os hagáis una idea, yo tengo ahora mismo 46 años y empecé trabajando con 19 en la empresa de mis padres descargando camiones, pegando carteles... Hacía de todo en el mundo del espectáculo, en lo que es la producción. Y de lo que se vivía de aquellas era, sobre todo, contratación pública. Todos los conciertos eran contratados por ayuntamientos, muchas actuaciones eran gratuitas y muy pocas eran a taquilla. Taquilla era una cosa rara, eran sobre todo artistas internacionales o cosas muy grandes que tenías que pagar una entrada. Con la crisis económica que se desencarnó en el 2008, los presupuestos municipales bajan, se dejan de contratar a artistas. El artista tenía que salir a vender tickets si quería trabajar, porque ya no había presupuesto para que lo contrataran los ayuntamientos y los entes públicos" explica.

Todo esto propició que los artistas nacionales comenzaran a hacer su gira de teatros, actuaciones en verano, y que las "tiqueteras, las empresas de marketing, el marketing digital" se desarrollasen, "cuando antes se concentraba todo el trabajo en verano, ahora se trabaja todo el año". "Se genera también el boom de los festivales que empiezan a aparecer en el 2010-2011, que sustituyen un poco esas contrataciones artistas que hacían antes los ayuntamientos" añade.

las patas de artisti-k

Chuspi explica que la empresa se sustenta varias patas: "Una heredada, que es la de las fiestas de los pueblos, ayuntamientos y todo lo que fue. Absorbí eso cuando mis padres fallecieron y me alegro muchísimo de haberlo hecho" afirma. "Luego hacemos producciones de todo tipo de artistas que intentamos, pues compañeros que nos llaman para que les hagamos producciones de algún artista cuando vienen por la zona o en cualquier otro rincón de España, porque estamos en toda España e incluso en Latinoamérica y hacemos cosas en Europa también. Luego tenemos festivales, que tenemos varios festivales, el Intro Music Festival en Valladolid, el León Solo Música aquí en León, el Lion Rock Fest y luego desde hace ya más de 10 años hacemos un ciclo de humor en León que se llama León Solo Humor que programamos durante todo el año tanto en el Teatro San Francisco como en el Auditorio y intentamos traer a todos los cómicos que hay" .

Y como tercera "pata" Chuspi señala "la oficina de Management de Artistas. Y me siento muy orgulloso de decir que represento dos artistas leoneses: Café Quijano, que son de León y que estoy súper orgulloso de que ellos contaran conmigo cuando decidieron volver a los ruedos y Dani Martínez, con el cual tengo una relación personal importante y muy grande porque hemos crecido juntos profesionalmente". También destaca su trabajo con Miriam Rodríguez "que es una artista que tiene un talento descomunal que salió de Operación Triunfo y para mucha gente se dio a conocer por Tu cara me suena. Es capaz de bailar, cantar, tocar el piano, la guitarra, compone, produce, o sea tiene un cerebro que es una eclosión artística tremenda". Y el Langui también forma parte de la nómina de artistas que representa Artisti-k. "Me siento también muy orgulloso de trabajar con él porque es una persona que te da una lección de vida cada vez que sales de casa con él".

FUTURO

Crecer de forma moderada es la pretensión de Chuspi. "Muchas veces que se te pueden presentar oportunidades de negocio importantes pero que hay que saber un poco contemporizar los tiempos, cómo va creciendo el sector y qué se puede hacer y qué no se puede hacer".

Festivales como el Lion Rock Fest, que cumple tres ediciones, les mantienen ilusionados "y queremos terminar de conciliarlo. Es un festival para nosotros muy importante porque traemos a la ciudad a más de dos mil personas que vienen de fuera y ochocientas, novecientas personas que vienen de fuera de España y es un festival que no hay en Europa de este estilo prácticamente ninguno y en España tampoco porque es un festival de hard rock melódico. Entonces asentar un poco los proyectos que tenemos y seguir trabajando por supuesto".

Respecto a los retos en la representación de artistas "cada año tienes un reto, un disco nuevo, una gira nueva, un espectáculo nuevo... Dani acaba de salir con un espectáculo nuevo. Llevamos un año y pico parado y ha sido un reto increíble arrancarlo. Acabamos de terminar la primera parte de la gira y Café Quijano este año ha sacado disco, estamos trabajando en fechas en Latinoamérica, vamos a ir a Europa a finales de año... Es lo bonito de nuestro trabajo que siempre se nos presentan retos".