La ULE celebrará del 4 al 6 de abril las Jornadas de Puertas Abiertas en los campus de León y Ponferrada

Los Vicerrectorados de Estudiantes y de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la Universidad de León (ULE) han organizado una nueva edición de las ‘Jornadas de Puertas Abiertas’, dirigidas a los estudiantes de los institutos de enseñanza secundaria de la provincia, que en esta ocasión tienen como principal novedad el hecho de que se retoman de forma presencial en la mañana de los días 4, 5 y 6 de abril en León y el día 5 en Ponferrada. Hay que destacar que ya se han inscrito más de 900 estudiantes.





En paralelo, también se van a mantener las ‘III Jornadas de Puertas Abiertas Online’, en la plataforma a la que se puede acceder a través del enlace https://puertasabiertas.unileon.es/, y cuya inscripción ya está abierta.





Desde la organización se explica que la dinámica es similar a la de otros años, con charlas generales y presentaciones específicas de los grados que se pueden cursar en las distintas Facultades y Escuelas de la ULE, con el objetivo de acercar al futuro alumnado universitario la oferta de estudios, así como los servicios (deporte, alojamiento, actividades culturales, etcétera) y todas las facilidades que se ofrecen a quienes deseen estudiar en los campus de León y Ponferrada.





PROGRAMA PARA LEÓN





Los días 4, 5 y 6 de abril se celebrarán en León tres jornadas en las que se recibirá a los alumnos a las 09:00 horas en el vestíbulo de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial del Campus de Vegazana, para pasar a continuación al Salón de Actos, en donde a las 09:30 horas se presentará la oferta educativa de la ULE y se aclararán todas las dudas que se planteen sobre el acceso a la universidad.





Tras un descanso, los estudiantes podrán visitar los centros del campus que más les interesen, y para ello se han organizado tres sesiones en cada facultad o escuela, que darán comienzo a las 11:30, 12:30 y 13:00 horas. De esta forma tendrán ocasión de conocer las instalaciones, realizar visitas guiadas, mantener encuentros con estudiantes de las diferentes titulaciones, y participar en las variadas actividades que se han previsto.





PROGRAMA PARA PONFERRADA





En el caso de Ponferrada la Jornada de Puertas Abiertas tendrá lugar el martes 5 de abril, y se desarrollará con dos sesiones, a las 09:30 y a las 10:30 horas, ambas con el mismo programa.





En primer lugar, se realizará una presentación en el Salón de Actos del Campus de Ponferrada en torno a la oferta educativa de la ULE y se aclararán las dudas que se planteen sobre el acceso.





Seguidamente, y hasta las 14:00 horas, los estudiantes que lo deseen podrán participar en las actividades y talleres que ha organizado cada grado y también visitarán todas las instalaciones del Campus de Ponferrada.





III EDICIÓN ONLINE DE LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS





Ante la buena acogida de las dos anteriores ediciones online que fueron celebradas en plena pandemia, y en las que participaron muchos estudiantes de otras provincias de la comunidad de Castilla y León y de otras zonas del resto de España o de otros países, se ha organizado una tercera, en las tardes de los días 4, 5 y 6 de abril.





Las personas interesadas ya pueden consultar el programa y formalizar la inscripción a través del siguiente ENLACE. El programa resumido se recoge a continuación:





Día 4 de abril





16:00 horas – ‘Charla informativa: No sé qué estudiar, ¿alguien me puede orientar?’. Mayte González (Coach gestión de carreras. Executive Director. Propel Internacional)

16:45 horas – ‘Charla informativa: ¿Por qué estudiar en la Universidad de León?’. María Dolores Alonso-Cortés Fradejas (Profesora de la Facultad de Educación. Vicerrectora de Relaciones Institucionales y con la Sociedad) y Álvaro Mejías Martínez (Presidente de la Junta de Estudiantes)

17:30 horas - ‘¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?’. Presentaciones de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (León), Facultad de Ciencias del Trabajo, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Facultad de Veterinaria.

18:30 horas – ‘¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?’. Presentaciones de Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (Ponferrada), Facultad de Derecho y Facultad de Educación.

Día 5 de abril





16:00 horas: ‘Charla informativa: ‘EBAU, ¡todo controlado!’. Ponente: Esther Seijas Villadangos (Directora del Área de Acceso. Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo)

16:45 horas: ‘Charla informativa: ¿Qué tengo que hacer para matricularme en ULE?’. Ponente: Ana Isabel Ferreras Díez (Jefa del Servicio de Gestión Académica)

17:30 horas – ‘¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?’. Presentaciones de Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

18:30 horas – ‘¿Quieres saber más sobre nuestros Grados?’. Presentaciones de Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial, Facultad de Ciencias de la Salud, y Escuela Universitaria de Trabajo Social

Día 6 de abril





16:00 Informative talk: ‘Why study at Universidad de León?’ .Speaker: Adriana Suárez Corona (Directora del Área de Proyección Internacional

16:30 Informative talk: ‘We are Unileon, are you ready to join us?’. Cristina García del Amo (Técnico de Relaciones Internacionales)

17:00 Charla informativa: ‘Unileon, tu puerta al mundo’ . Héctor Paredes (Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE)