LEÓN ADIESTRA te ofrece un programa especial para cachorros

Marina Dog es el sitio ideal para dejar a tu perro cuando tú no puedes cuidar de él. Ofrecen servicios de guardería canina, alojamiento y paseos por horas. Es un lugar destinado al disfrute de las mascotas donde cada perro tiene su habitación privada, dos salones de juego y un gran jardín en el que disfrutar.





Y en León adiestra ofrecen asesoramiento y servicios de educación y etología canina. Ayuda a tu cachorro con las primeras pautas: hacer sus necesidades fuera de casa, dejar de morder los muebles o jugar sin hacer daño... Sin embargo, si tienes un perro adulto enséñale nuevas conductas y crea un mejor vínculo para que te obedezca siempre. O modifica conductas no deseadas como agresividad o miedo.

León Adiestra educa a tu perro para que disfrutes de él.





Marina Martín, bióloga y especialista en etología y adiestramiento canino, explica en Cope León que lo primero que debes tener en cuenta para elegir una raza es que sea acorde a tus capacidades físicas y estilo de vida. Una vez elegida la raza ideal debes tener en cuenta la edad del cachorro. Es recomendable que este permanezca con la camada y la madre hasta por lo menos los dos meses de edad (siempre que sea posible), ya que es en este período de impronta donde nuestro cachorro recibirá los primeros aprendizajes. Una vez en casa, es importante destinar un espacio donde pueda jugar, dormir y descansar, así como acudir al veterinario, realizar un chequeo y comenzar las pautas de vacunación que un profesional nos recomiende.

Consejos para las primeras semanas:

1. Las primeras noches del cachorro en casa a veces no son fáciles, extraña el sitio y es normal que no concilie el sueño fácilmente. Podemos ayudarle a sobrellevar esta situación envolviendo un reloj de tic-tac y una bolsa de agua caliente en una manta en su lugar de descanso. Esto ayudará al cachorro a tranquilizarse a la hora de dormir ya que simulará el calor y los latidos del corazón de la madre.

2. Tener juguetes adecuados que pueda morder es necesario, ya que el crecimiento de los dientes tanto de leche como los definitivos causan dolor y molestias y a veces desembocan en malos hábitos como morder los muebles, los zapatos o cualquier objeto que encuentren a su paso.

Un cachorro, es la base a partir de la cual se desarrollará un perro adulto. Trae consigo rasgos genéticos que pueden potenciarse o inhibirse dependiendo del medio donde crezca. Si a un cachorro sociable no le permitimos conocer a otros humanos, se volverá miedoso con ellos. Por lo tanto es necesario socializar de manera correcta a cualquier cachorro aprovechando las etapas de formación del cerebro (hasta 4 meses de edad) para que así admita a otros humanos, otros perros y situaciones diferentes. Evitaremos tener un perro inseguro que no sabe desenvolverse en ciertos ambientes. Es importante no comprometer la salud del animal cuando este aún no tiene todas las vacunas.

Caminar con correa, sentarse, tumbarse y acudir a la llamada son las órdenes básicas que te ayudarán a tener un gran manejo y control de tu cachorro y por ende, del perro adulto en el que se convertirá. Debemos recordar que siempre es más sencillo crear conductas nuevas en un perro joven que tener que modificarlas luego de adulto. Además de las órdenes básicas, dedicar momentos de juego y cepillado del pelo son momentos que también ayudarán a educar y aumentar el vínculo entre cachorro y dueño.

En LEON ADIESTRA tienen un programa especial para cachorros donde estos aprenden las órdenes básicas, socializan y te ofrecen las pautas necesarias para una buena convivencia en el hogar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En MARINA DOG, admiten a cualquier cachorro que tenga completada la vacunación y en conjunto con LEÓN ADIESTRA ofrecen estancias de aprendizaje, es decir, que además de disfrutar de la guardería canina recibirá clases de obediencia y socialización.

Marina Dog está en San Andrés del Rabanedo (a 10 min de León). Visita su instagram y página de Facebook MARINADOGLEON o llama al 648-097-400 y reserva habitación para tu mascota.

Puedes encontrar más información en la página web: leonadiestra.com o llamando al 648-097-400