ASÍ SONARON LOS GOLES DEL BETIS CONTRA EL VILLARREAL EN COPE MÁS SEVILLA

Intensidad, rigor táctico, nivel defensivo, claridad con la pelota e implicación absoluta de todos fueron los valores que llevaron al Betis de Pellegrini a lograr un triunfo de peso frente a un rival hasta ahora intratable como es el Villarreal.

Valles, Bartra, Marc Roca y Aitor Ruibal destacaron en un encuentro muy coral de todo el grupo que estuvo a un altísimo nivel.

Andrés Ocaña narraba así los goles en el 105.8 FM ante una grada que se caía de júbilo.