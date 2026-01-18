COPE
ASÍ SONARON LOS GOLES DEL BETIS CONTRA EL VILLARREAL EN COPE MÁS SEVILLA

El partido más completo de la temporada de los verdiblancos retumbó en los micrófonos de Tiempo de Juego en Sevilla

Fornals celebra el 2-0 del Betis contra el Villarreal
LOS GOLES DEL BETIS EN EL TRIUNFO ANTE EL VILLARREAL

Andrés Ocaña

Sevilla - Publicado el

1 min lectura2:00 min escucha

Intensidad, rigor táctico, nivel defensivo, claridad con la pelota e implicación absoluta de todos fueron los valores que llevaron al Betis de Pellegrini a lograr un triunfo de peso frente a un rival hasta ahora intratable como es el Villarreal.

Valles, Bartra, Marc Roca y Aitor Ruibal destacaron en un encuentro muy coral de todo el grupo que estuvo a un altísimo nivel.

Andrés Ocaña narraba así los goles en el 105.8 FM ante una grada que se caía de júbilo.

