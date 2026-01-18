ASÍ SONARON LOS GOLES DEL BETIS CONTRA EL VILLARREAL EN COPE MÁS SEVILLA
El partido más completo de la temporada de los verdiblancos retumbó en los micrófonos de Tiempo de Juego en Sevilla
Andrés Ocaña
Sevilla - Publicado el
1 min lectura2:00 min escucha
Intensidad, rigor táctico, nivel defensivo, claridad con la pelota e implicación absoluta de todos fueron los valores que llevaron al Betis de Pellegrini a lograr un triunfo de peso frente a un rival hasta ahora intratable como es el Villarreal.
Valles, Bartra, Marc Roca y Aitor Ruibal destacaron en un encuentro muy coral de todo el grupo que estuvo a un altísimo nivel.
Andrés Ocaña narraba así los goles en el 105.8 FM ante una grada que se caía de júbilo.
