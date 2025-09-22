El 1 de octubre arranca el nuevo curso en el Centro de Idiomas de la Universidad de León
Ofrece formación en 10 idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, árabe, chino, japonés y también español como lengua extranjera
Esther Peñalba Aller
León - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE LEÓN
COPE LEÓN
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h