Con perspectiva- “Baño de moda”

“BAÑO DE MODA”

Tras estos duros meses de confinamiento, terminado el estado de alarma y recuperada esa ansiada libertad, nos planteamos recalar en la playa como próximo destino para disfrutar desde la hamaca de la brisa marina, los rayos del sol, el azul del mar y por supuesto de infinidad de actividades al aire libre, de la alegría de las terrazas y de las agradables veladas que parecen no tener fin. Eso sí, siempre con cautela y extremando las precauciones para no correr riesgos innecesarios que den al traste con nuestro veraneo.

Esta temporada tenemos una amplísima oferta de moda baño que con toda seguridad te conquistará.

Al bikini le ha salido un serio competidor, el bañador y como en moda todo vuelve, te rendirás al encanto del binomio ganador “Black & White” o al siempre elegante negro que no te dejará indiferente, los estampados “Retro”, los brillos y la logomanía. Un abanico de posibilidades que te harán soñar con unos días de relax al borde de la piscina o a la orilla del mar.

La geometría que nos traía de cabeza cuando estudiábamos los poliedros, ahora nos vuelve completamente locas porque define la silueta marcando detalles estratégicos que estilizan y alargan la figura hasta el infinito.

Para no pasar desapercibida, apúntate a los tonos flúor. Los bikinis y bañadores se tiñen otra temporada más de colores neón. Arabella London apuesta por las “Pailletes" y los tejidos de efecto lame que deslumbran al mismísimo astro rey.

Otro clásico del verano, el estilo “Navy" la combinación de rayas verticales, horizontales bicolor o multicolor sin un acierto seguir cada temporada para subir a bordo de este recién estrenado verano. Todo al rojo. Déjate seducir y no te arrepentirás. Tendencia absoluta, sigue siendo el color del verano, sofisticado, llamativo y fresco.

El “Animal Print" gran triunfador del invierno, se adapta al verano. Un “Must" que no debes perder de vista porque resulta súper glamouroso y además resalta nuestro bronceado.

No renuncies al encanto “Retro" añadiendo una nota “Vintage” a tus estilismos playeros. Decídete por los lunares que suman elegancia a los largos días de verano. Si quieres ser el blanco de todas las miradas, apuesta por la luminosidad de este color. El blanco no tiene rival, aporta un toque de distinción exquisito, con un resultado francamente espectacular. No te olvides del adorado caftan, el básico de moda de esta temporada, ya sea bordado, corto o largo hasta los pies en diferentes colores, liso o estampado te servirá de inspiración a la hora de crear diferentes “outfits".

La logomanía nos invade nuevamente, inunda las pasarelas con una mezcla chic, sport y desenfadada que te enamorará al instante.

Al igual que los famosos estampados de flores. Naïve, siempre coquetos y eternamente femeninos.

Aparecen con arrebatadora fuerza los estampados tropicales al estilo “Miami Vice" un exitazo rotundo allá por los 80’, reclaman su sitio y parece ser que vienen decididos a quedarse. Favorecedores a rabiar, los tonos pastel irrumpen con ímpetu en el panorama, convirtiéndose en los claros protagonistas de la temporada, también en la moda baño. Amarillo, celeste, rosa o lila jugarán con bikinis de suaves volantes, estilo “Bandeau”, de tiro alto, tirantes" Off the Shoulder" o bañadores asimétricos de escote pico o de escote camiseta, compitiendo con los archipresentes tonos tierra, beige o camel, un clásico atemporal que no falla nunca.

¡¡ Este verano, disfruta de un refrescante baño de moda!!

SILVIA RODRÍGUEZ, COLABORADA DE COPE BIERZO

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana ‘Con otra perspectiva’ en Cope.es/Bierzo.

Silvia Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, decidió estudiar esta carrera porque le apasiona la lengua y especialmente la literatura. Además, le encanta leer, escribir y escuchar buena música. Es feliz trabajando en equipo y entiende “que estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”. Es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una gran labor en nuestra comarca. Enamorada de su profesión, la enseñanza. Es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y sobre todo con gran sentido del humor. Además, ha realizado el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del andaluz Miguel Velasco Nevado.