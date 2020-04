Villafranca del Bierzo celebra su histórica Semana Santa de forma virtual

La Semana Santa de Villafranca del Bierzo es uno de los eventos más multitudinarios del año en la villa. Sus calles empedradas son testigo, cada primavera, del paso fervoroso de cofrades y acompañantes que, en silencio, van siguiendo a las imágenes procesionales que representan los momentos clave de la Pasión. Ya sea al son de la banda de cornetas y tambores, entonando salmos litúrgicos o en total recogimiento, los villafranquinos pueden decir, sin temor a equivocarse, que son herederos de una Semana Santa cuyos orígenes se remontan varios siglos atrás. Durante esos señalados días, la capital histórica del Bierzo, hasta se asemeja a la tierra de Jerusalén, pues sus cuestas sirven como memorial del monte Calvario, siendo los puntos más relevantes las monumentales iglesias de San Francisco, Santiago y la Colegiata. En ellas tienen lugar las celebraciones y es donde imágenes como la Virgen de los Dolores, el Cristo de la Misericordia, Santa María Magdalena o la Virgen de las Angustias se visten de gala para recibir la visita de cuantos deseen acercarse.

La Orden Franciscana Seglar, emblema de austeridad, sirve de guía durante toda la semana, pues a ella le corresponden la mayoría de las imágenes, al ser la más antigua; los Caballeros de Santiago, con sus blancas capas y la tenue luz de sus hachones, dejan en el aire el rastro del fervor acompañando a la carroza de su Virgen de las Angustias; la Cofradía del Silencio proclama la muerte de Cristo la tarde del Viernes Santo con una solemnidad marcada por el sólido sonido de los zapatos sobre el pavimento; y la Cofradía de Santa María Magdalena proclama el Domingo de Resurrección, cargada de alegría y vitalidad, la llegada de la Pascua.

Sin duda, la villa del Burbia, hondo repositorio de cultura y tradiciones, vive esta festividad con un cariz especial y, a la par de las solemnísimas procesiones religiosas, muchas son las costumbres que toman sus calles y hogares: la limonada, las peladillas y la visita a los monumentos de los diferentes conventos son algunos ejemplos. Todo eso, que forma parte del patrimonio legado a través de muchas generaciones, este año debe quedar como un recuerdo nostálgico debido a la pandemia del COVID-19, que tantos estragos está causando. Por ello, el Ayuntamiento, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y las cofradías de la villa han tenido la iniciativa de ofrecer una alternativa a sus ciudadanos que, si bien no será lo mismo, al menos supondrá un cierto consuelo.

Así pues, cada día, desde el Domingo de Ramos, se publicarán imágenes grabadas de la procesión correspondiente. De esta manera, no se pretende sustituir la Semana Santa auténtica, pues esa labor no está al alcance de nadie, además de que hay otras celebraciones que no pueden llevarse a cabo, pero sí es la intención que, al menos, se difundan imágenes inéditas que permitan a los fieles y allegados recordar sus tradiciones a la espera de un nuevo año en el que, con toda seguridad, la llama de la tradición y la esperanza será más refulgente que nunca.

Los horarios de las reproducciones, son los habituales de cada procesión:

-Sábado 04/04/2020 20:30 h. Pregón Semana Santa

-Domingo de Ramos 05/04/2020 a las 11:30 h. Procesión con Jesús en la Borriquilla

-Lunes Santo 06/04/2020 a las 22:30 h. Procesión de la Oración del Huerto

-Martes Santo 07/04/2020 a las 22:30 h. Procesión del Vía Crucis

-Miércoles Santo 08/04/2020 a las 21:00 h. Procesión del traslado de la Virgen de las Angustias

-Jueves Santo 09/04/2020 a las 22:00 h. Procesión de traslado de la Verónica y de la Virgen de los Dolores

-Viernes Santo 10/04/2020 a las 09:30 h. Procesión del Encuentro

A las 17:00 h. Procesión del Silencio

A las 22:00 h. Procesión del Santo Entierro

-Sábado Santo 11/04/2020 a las 20:30 h. Procesión retorno de la Virgen de las Angustias

-Domingo de Pascua 12/04/2020 12:00 h. Procesión y Encuentro de Resurrección

Puedes verlo desde la web y redes sociales del Ayto de Villafranca del Bierzo:

Web:www.villafrancadelbierzo.org

Facebook: www.facebook.com/TurismoVillafrancaDelBierzo

Youtube: www.youtube.com/VillafrancadelBierzo