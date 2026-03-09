Vuelven a casa los cinco turistas de El Bierzo (León) atrapados en Tailandia tras una semana de odisea

Los cinco turistas de El Bierzo (León) que se encontraban atrapados en Tailandia han logrado finalmente regresar a España esta madrugada. El grupo, formado por el concejal de Cabañas Raras, Jorge Muñoz, junto a Aurora, Augusto, Iván y Adrián, pone fin así a una semana de desesperación después de que su vuelo de vuelta fuera cancelado por el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Agencia ICAL



Una odisea sin asistencia

El problema comenzó cuando la aerolínea Etihad Airways canceló su viaje y, durante siete días, no ofreció ninguna alternativa viable. La única solución propuesta fue un reembolso parcial de entre 500 y 600 euros y la recomendación de contactar con otras compañías, cuyos billetes alcanzaban precios desorbitados de hasta 9.000 euros por persona.

La situación se complicó aún más cuando acudieron a la embajada española en Tailandia en busca de ayuda. Según se les comunicó, la embajada no podía intervenir en su caso, dado que el país asiático no se encuentra oficialmente en guerra, dejándolos sin respaldo institucional en un momento crítico.

El regreso a casa en dos grupos

Tras siete días de odisea, el grupo ha conseguido volver a España utilizando dos rutas distintas. Tres de los afectados han volado directamente a Madrid vía Abu Dabi, mientras que los otros dos han tenido que realizar un trayecto más largo, pasando por China y Marruecos antes de aterrizar finalmente en la capital española.