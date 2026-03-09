Cinco turistas de El Bierzo (León) atrapados en Tailandia denuncian el abandono de la embajada y la aerolínea

Un grupo de cinco turistas de El Bierzo (León), que forman parte de una expedición de más de 60 españoles, se encuentran atrapados en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) desde el pasado 1 de marzo. La situación se originó después de que Etihad Airways cancelara su vuelo de regreso a España, con escala en Abu Dabi, como consecuencia del estallido de la guerra de Oriente Medio.

Jorge Muñoz Fernández, uno de los afectados que viajó el 21 de febrero junto a Aurora, Augusto, Iván y Adrián, ha explicado la situación. El grupo tenía previsto regresar el domingo 1 de marzo, pero recibieron un correo electrónico que informaba de la cancelación, una notificación que se ha repetido a lo largo de la semana. El último vuelo programado para este viernes a las 8.30 horas también fue cancelado.

Según relata, la comunicación con la aerolínea es prácticamente nula, ya que "remite a un teléfono que está saturado de llamadas", mientras que en los mostradores del aeropuerto el personal asegura "no saber nada" e incluso "se van y cierran" tras insistir.

Agencia ICAL



Una solución inviable

Aunque les comentaron la posibilidad de ser reubicados en un vuelo hacia Shanghái con destino a Londres y desde allí a Madrid, la compañía argumenta que "no hay disponibilidad" y les proponen fechas para el 18 de marzo. Jorge Muñoz cree que la aerolínea "busca que se cancelen los billetes". La única alternativa que les han ofrecido es el reintegro de unos 500 o 600 euros si cancelan su billete y buscar opciones en otras compañías, cuyos precios podrían alcanzar los 9.000 euros por persona.

A esto se suma que la empresa no les ha proporcionado "ni alojamiento, ni manutención", alegando que "al no ser culpa de ellos no tienen que hacerse cargo". Esto les ha obligado a cambiar de hotel varias veces, moviéndose constantemente con su equipaje.

No estamos en guerra, pero estamos atrapados y somos españoles" Turistas de El Bierzo (León) atrapados en Tailandia

Desesperación en la embajada

La desesperación llevó a los cinco bercianos a personarse en la embajada española en Tailandia en busca de ayuda. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora. Según les comunicaron, "Tailandia es un país que no está en guerra y que ellos no pueden hacer nada", por lo que debían "esperar a ver cómo avanza el conflicto". Ante esta postura, Jorge reclama: "No estamos en guerra, pero estamos atrapados y somos españoles".

Nos juntáramos con ingleses o franceses porque su embajada sí funciona" Turistas de El Bierzo (León) atrapados en Tailandia

El trato en la embajada ha sido, según su testimonio, completamente displicente. Les aseguraron que ya les llamarían, pero "ni nos pidieron los números de teléfono ni nos preguntaron nada más". Muñoz añade con indignación el comentario que le hizo una trabajadora: "incluso una trabajadora de la embajada que me comentó de soslayo que nos juntáramos con ingleses o franceses porque su embajada sí funciona".

A casi una semana de su fecha de regreso original, Jorge, Aurora, Augusto, Iván y Adrián continúan buscando un nuevo hotel a la espera de una solución que les permita volver a casa.