¿Ha dado la temporada por perdida Borja Jiménez? "No es pesimista, es realista"

La derrota del Sporting de Gijón ante el Andorra ha provocado un terremoto que va más allá del resultado. La posterior rueda de prensa del entrenador, Borja Jiménez, ha sido interpretada por muchos como una capitulación en la lucha por el playoff, desatando un intenso debate en el entorno del club sobre el presente y futuro del equipo.

Un mensaje de rendición

El técnico del conjunto asturiano, con un discurso marcadamente pesimista, ha asegurado que "hay 14 equipos en la misma situación que nosotros" y que, aunque entiende la ambición, la realidad es la que es. El mensaje ha calado como un jarro de agua fría, especialmente al hablar de responsabilidades futuras: "Cuando acabe el año veremos dónde estamos y si hemos tenido esa capacidad de cumplirlo", asumiendo ser "el primero" de los responsables.

No es realista pensar en el playoff a día de hoy" Marcos Martín Cadena COPE Gijón

Realismo frente a preocupación

En el 'Tiempo de Opinión' de Deportes COPE Asturias, las valoraciones no se han hecho esperar. Para Marcos Martín, jefe de Informativos en COPE Gijón, las palabras del entrenador son un baño de realidad. "No es realista pensar en el playoff a día de hoy", ha afirmado, añadiendo que aunque la temporada es larga, "los mimbres que hay son los que son, y la cesta que se puede hacer es la que es".

Es el peor partido de la era Jiménez" Javi Barrio Diario El Comercio

Una visión más preocupada ha mostrado Javi Barrio, periodista de El Comercio, para quien el partido contra el Andorra fue "el peor de la era Jiménez". Barrio ha señalado que el técnico se equivoca en el planteamiento y que su comparecencia posterior forma parte de una "reacción" al sentirse "afectado" por el mal resultado.

Una plantilla al límite

El debate también ha puesto el foco en la calidad de la plantilla. Se ha destacado la dependencia de jugadores como Gaspar Campos, Gelabert, Otero y Dubasín, cuyo bajón de rendimiento "hace que se vean las costuras" del equipo, según Marcos Martín y Javi Barrio. Señalar a estos futbolistas, que han sido clave para que el Sporting estuviera en la pelea, es considerado "un crimen", pero su estado de forma evidencia las limitaciones del conjunto.

Finalmente, la sensación que subyace es la de un club instalado en la "mediocridad", a punto de cumplir una década en Segunda División. El mensaje del entrenador choca con la exigencia histórica de la entidad y deja a la afición con la incertidumbre sobre el rumbo del proyecto para lo que resta de temporada.