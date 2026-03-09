Una fotografía para los libros de historia
La Federación de Cofradías ha celebrado una Solemne Eucaristía Pontifical de Acción de Gracias presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo con motivo de su Centenario
Granada
1 min lectura
En 1926 se fundó la Federación de Cofradías. El proceso culminó el once de marzo del año siguiente, con la aprobación de sus Estatutos que rubricó el Cardenal Arzobispo de Granada, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Vicente Casanova y Marzol. Esta institución está celebrando este año su Centenario y, entre las actividades programadas, ha estado una Solemne Eucaristía Pontifical de Acción de Gracias celebrada en la Catedral y presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Gil Tamayo.
Al término del acto y ante el altar mayor del templo metropolitano posaron algunos de los asistentes al acto, como directivos de la Federación, hermanos mayores y expresidentes, entre los que se encontraban Gerardo Sabador y Jesús Muros, el Comisario del Centenario de la Federación, Manuel Amador, o los concejales Francisco Almohalla (PP), Juanjo Ibáñez (PSOE) y Mónica Rodríguez (Vox).
