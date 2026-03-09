SATSE denuncia una nueva agresión a una enfermera en Águilas y exige medidas de seguridad urgentes

Una enfermera con las manos sobre el rostro, en una imagen de archivo

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha condenado la agresión sufrida por una enfermera en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria Águilas Norte el pasado 4 de marzo. Según informa el sindicato, el familiar de un paciente golpeó a la profesional sanitaria en la cabeza.

Este nuevo caso vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente los profesionales de Enfermería. SATSE ha manifestado su "profunda preocupación ante la persistencia de episodios de violencia, especialmente en servicios de Urgencias, hospitales y Atención Primaria, donde la elevada presión asistencial puede generar situaciones de riesgo".

Ningún profesional sanitario debería sufrir agresiones, ni físicas ni verbales, en el ejercicio de su labor" SATSE Sindicato de Enfermería

Ante esta situación, SATSE exige a las administraciones sanitarias que refuercen de manera urgente las medidas de seguridad en los centros sanitarios. El sindicato ha sido tajante al respecto: "Ningún profesional sanitario debería sufrir agresiones, ni físicas ni verbales, en el ejercicio de su labor". Además, solicitan un incremento de la presencia de personal de seguridad, una mejora de los protocolos de prevención y la promoción de campañas de sensibilización ciudadana.

Las agresiones van en aumento

El sindicato recuerda que las agresiones a sanitarios continúan en aumento en la Región de Murcia. Según los últimos datos del Servicio Murciano de Salud, durante 2025 se registraron 673 agresiones (57 físicas y 616 verbales), lo que supone un incremento del 1,8 % respecto a 2024, cuando se contabilizaron 661.

Este aumento confirma que la violencia sigue siendo una realidad persistente en el ámbito sanitario y evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención. SATSE ha trasladado todo su apoyo y solidaridad a la enfermera agredida, a la que prestará respaldo jurídico y profesional necesario.