Vox renuncia a sus cargos y sueldos en el Ayuntamiento de Ponferrada tras confirmar que el alcalde ha suspendido sus delegaciones

La formación asegura que el alcalde les confirmó que CxB estaba de acuerdo con su entrada en el equipo de Gobierno

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada han presentado su renuncia a sus cargos y sueldos después de los hechos acontecidos en las últimas horas. Los ediles aseguraron que el alcalde, Marco Morala, ha suspendido el decreto, firmado ayer mismo, por el que se les otorgaban las concejalías de Cultura y Formación y Empleo, con lo que entraban a formar parte del equipo de Gobierno.

Vox añade que Morala les aseguró, en todo momento, que el líder de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, estaba al tanto de ese acuerdo y que había dado su consentimiento para que este partido se uniese al equipo. “Para Vox, la política debería ejercerse desde la responsabilidad, empezando por cumplir los acuerdos pactados y firmados y no desdecirse de ellos al cabo de unas pocas horas”, dicen en un comunicado de prensa.

En ese escrito relatan los hechos ocurridos en los últimos días. Afirman que el domingo, 28 de enero, el propio alcalde comunicó a la portavoz de Vox, Patricia González, que CxB había dado el visto bueno a su entrada en el Gobierno municipal. El lunes se elaboró un borrador con el que, supuestamente, los bercianistas también estaban conformes.

Todo se concretó este mismo martes, en una reunión de los concejales de Vox con el alcalde y los concejales de Presidencia y Hacienda, Lidia Coca y Luis Antonio Moreno. Encuentro al que no acudió CxB. En ese texto, además de las concejalías, se admitían 12 enmiendas de Vox a los presupuestos. “En esta negociación nuestros concejales comunicaron que si deseaban acudir a la reunión alguno de los concejales de CxB, no teníamos ningún problema, ya que Vox no bloquea a partidos por lo que puedan decir los medios de comunicación, a lo que nuestros interlocutores nos comunican que no hay problema, que no es necesario”.

Ese mismo día CxB volvió a insistir en que Vox no forma parte del equipo de Gobierno. “Ante esta situación desde Vox no podemos sino afirmar que, o el alcalde al asegurar contar con el ‘ok’ de CxB en todo momento, o CxB al mostrarse públicamente contrario al acuerdo firmado entre Vox y PP el mismo martes a primera hora de la tarde, mienten”, dice la formación. “Este movimiento no es más que un gesto a la desesperada por parte del portavoz de CxB ante el previsible aluvión de críticas recibido ayer por la tarde”, agregan.

El partido asegura que para ellos tampoco es “agradable” gobernar con una formación cercana con el nacionalismo gallego “pero hemos sido capaces de entender que es por el bien de los ciudadanos de Ponferrada”. Añade que los bercisnistas, con dos concejales, no están “legitimados” para vetar la entrada de ningún partido en el Gobierno.

Vox tampoco comprende la justificación para suspender el pleno. “Es ridículo estudiar unas enmiendas que estaban registradas en tiempo y forma y que, además, ya se habían pactado”. “Pese a todo lo acontecido, Vox sigue con la mano tendida al PP, apostando por el cambio de Ponferrada”, concluye.