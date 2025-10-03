Almeyda: “Veremos ante el Barcelona dónde estamos parados”

Matías Almeyda se toma muy en serio las ruedas de prensa. No acude a las respuestas de los periodistas para llenar con un mensaje vacío esa cita obligatoria. Las utiliza para mandar el mensaje que quiere en cada momento. Hoy cambió radicalmente su discurso. Ante la llegada del Barcelona, entendió que quizá no fuera el momento de revisar su filosofía de fútbol. “Seguimos en una búsqueda interna. Sabemos dónde queremos llegar. Cuando te enfrentas a este tipo de rivales, veremos dónde estamos parados. Hablar antes no es beneficioso”, así de claro lo expuso. Y siempre tirando de sinceridad: “Quiero ser congruente con lo que hablo. Hay realidades diferentes entre el Barcelona y nosotros, pero el fútbol es once contra once. Es difícil, pero no imposible. Intentaremos hacer lo que hacemos siempre para conseguir lo que todavía no hemos conseguido: ganar dos partidos seguidos. En nuestra realidad, trataremos de dar batalla con nuestras armas".

la visita de lamine

Incluso, al ser cuestionado por Lamine Yamal, acudió a una respuesta poco original para no hacer demasiado ruido: “Si me detuviese en un jugador, sería un gran error. El Barcelona tiene 20 jugadores buenos y por eso compite donde compite. Detenerse en uno es un grave error. Hay un funcionamiento de equipo que es el que nosotros tenemos que cortar, que estudiar, que sacar ventaja, pero no focalizado en un jugador. Hay otros que asombran en pequeños detalles y no son tan nombrados”.

januzaj y akor adams

Por otro lado, el argentino confirmó que Januzaj está recuperado de sus problemas en el tobillo, y reconoció que le preocupa que Akor Adams, convocado con Nigeria, pueda acudir a la Copa de África a final de año. El equipo se quedaría un largo tiempo sin un efectivo importante en una zona en la que no hay demasiados recambios.