Virgen de la Encina y Día del Bierzo: Programación especial de Cope Bierzo este 8 de septiembre
Sigue en directo la festividad de la patrona del Bierzo y de Ponferrada tanto en el 91.7 FM como por Internet
Desde las 12:30 horas de este lunes, 8 de septiembre, puedes seguir en Cope Bierzo 91.7 FM y a través de nuestra emisión por internet la celebración del Día de la Encina, en honor a la patrona del Bierzo y de Ponferrada.
La jornada contará con la retransmisión de la Solemne Eucaristía, que presidirá Don Francisco Javier Gay, administrador diocesano de Astorga. Como es tradicional, el acto se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, reuniendo a numerosos fieles y vecinos de la comarca.
Este año, la ofrenda a la Virgen de la Encina correrá a cargo del Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo, representado por su alcalde, César Álvarez, quien estará acompañado por un grupo de ciudadanos del municipio.
No te pierdas esta celebración histórica y emblemática para todos los bercianos. Sintoniza 91.7 FM o sigue la transmisión en Internet para vivir la tradición en directo.
